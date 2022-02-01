Прочувствовать войну: символы блокадного Ленинграда представлены в музее истории ВОВ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Символы блокадного Ленинграда" к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда открылся сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, обращаясь к блокадникам с приветственным словом, подчеркнул: "Мы помним всех вас, помним, как вы стояли за наш Ленинград. Символично, что ленинградцы помогали освобождать Минск и всю Беларусь. Спустя десятилетия после Великой Победы мы гордимся, что сохранили самое главное - свое братство, братство двух великих народов".

В свою очередь председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев акцентировал внимание, что ветераны - стена, остановившая фашизм. "Вы доказали, что Ленинград нельзя захватить. Сегодня нужно, чтобы вы как можно больше рассказывали молодому поколению правду. Сегодня много тех, кто хочет исказить историю, и пока вы с нами, правда всегда с нами", - отметил он.

Экспозиция является совместным проектом Белорусского государственного музея истории ВОВ, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Проект включает три фотодокументальные выставки: "И музы устояли", "Блокадный хлеб", "Салют ленинградской победы".

По словам директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елены Лезик, это не первый реализованный совместный проект с музеем истории ВОВ. "Мы достаточно давно обмениваемся материалами по истории блокады Ленинграда. Мы очень благодарны белорусским коллегам за то, что они с огромным вниманием относятся к истории нашего города и активно показывают историю, поскольку нас объединяет общая память. Приехав в Беларусь, с огромным удовольствием отметила, что 2022 год здесь объявлен Годом исторической памяти, который нас действительно сильно объединил, вдохновил на совместную работу", - рассказала она.

Публика может познакомиться с историей обороны и блокады Ленинграда, увидеть ключевые памятные символы тех лет. Среди экспонатов - детское платье ребенка, умершего в самую суровую блокадную зиму 1941-1942 годов, салфетка с вышивкой, которую не успела закончить мастерица, значок "Светлячок", благодаря которому горожане подсвечивали себя в темное время суток, продуктовые карточки, письма, бидон для воды и санки. Кроме того, организаторы подготовили материалы о подвигах белорусов, сражавшихся на Ленинградском фронте и Балтийском флоте.

"Мы привезли не только фотографии и документы, свидетельствующие о настоящей человеческой трагедии, но и подлинные вещи, которые еще лучше, ярче, эмоциональнее расскажут о жизни нашего города в годы блокады. Мы сфокусировались на повседневности того периода, на том, как жили, работали, сопротивлялись горожане. Одним из центральных экспонатов является настоящий блокадный хлеб, который ленинградцы сохранили и после войны передали в фонды музея. В то же время мы рассказываем, как героически сопротивлялись люди, как духовно подпитывались, потому что наш город всегда был центром науки и культуры. Трагедия и героизм сочетаются в нашей экспозиции. Уверена, эта выставка не оставит никого равнодушным, потому что своими глазами здесь можно увидеть настоящие блокадные реликвии", - добавила Елена Лезик.-0-

Фото "СБ. Беларусь сегодня"