Проект Белтелерадиокомпании отмечен дипломом "ТЭФИ-Содружество"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Докудраматический проект "Семейные истории" телеканала "Беларусь 2" отмечен дипломом XI Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество-2019" в Молдове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В фестивале приняли участие работы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

"Мне выпала честь представлять Белтелерадиокомпанию на фестивале, - рассказывает заместитель директора телеканала "Беларусь 2" Алина Корниенко. - Это достаточно престижное мероприятие для стран СНГ и Балтии, в котором участвовали более восьмидесяти телепроектов. Было очень приятно и почетно получить диплом от экспертного совета фестиваля, состоящего из признанных профессионалов теле- и киноиндустрии".

Автор и руководитель проекта "Семейные истории" Ксения Луцкина признается: "Мы очень рады уже тому факту, что смогли попасть на этот конкурс. Это большая честь: быть выбранными из такого большого количества телевизионных проектов. Мы уже выпустили в эфир 50 серий "Семейных историй" - все они разные, как сама жизнь. Нас полюбили зрители, и мы постараемся не останавливаться на достигнутом".

Проект "Семейные истории" выходит на "Беларусь 2" с октября 2018 года. В телесезоне 2019/2020 команда шоу представила зрителям мини-сериал "Деревенский романс". В дальнейшем телеканал планирует развивать на базе "Семейных историй" полноценное сериальное производство.-0-