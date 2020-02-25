Проект "Играем и поем с оркестром" объединит юных музыкантов и профи Гомельской области

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отбор юных музыкантов на творческий проект "Играем и поем с оркестром" стартовал в Гомельской области и продлится до 15 марта, сообщили БЕЛТА в областной филармонии.

Организаторы планируют объединить на сцене юных и профессиональных музыкантов. Гомельская областная филармония приглашает учащихся учреждений профильного образования: средних школ с музыкальным уклоном, детских школ искусств, а также средних специальных учреждений образования и культуры. Для любого юного участника этот проект станет отличной возможностью заявить о своих творческих амбициях, почувствовать себя полноправным артистом профессионального коллектива.

Талантливые молодые исполнители смогут проявить себя, выступив на одной сцене с солистами областной филармонии и музыкантами Камерного оркестра Гомельской областной филармонии под управлением Андрея Глазенкова.

Проект включает три этапа: заочный отбор, репетиции и гала-концерт, который пройдет в мае на сцене Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф.Соколовского. Предварительное знакомство с участниками состоится по видеозаписям, представленным участниками проекта на е-mail областной филармонии. Чтобы стать участником проекта "Играем и поем с оркестром", достаточно заявить в видеоформате о желании стать ближе к камерному оркестру (условия на сайте Гомельской областной филармонии).

Подготовка к гала-концерту будет проводиться также по трем номинациям: "Инструментальное и вокальное исполнительское мастерство" (академический, народный вокал), "Ансамбли" (в любых сочетаниях голосов и инструментов).

По замыслу организаторов начинающие музыканты станут центром внимания при исполнении классических музыкальных произведений. Им будет отдан приоритет, под них будет построена программа. "Артисты филармонии сделают все, чтобы оттенить сольные партии юных участников", - подчеркнули в оргкомитете.

Творческий проект "Играем и поем с оркестром" проводится для сохранения и развития в Гомеле и области профессиональной школы инструментального и вокального исполнительского искусства. Основные задачи - поддержка и активизация потенциала талантливых детей в сфере академического музыкального исполнительского искусства, содействие творческому общению и профессиональному росту юных музыкантов и исполнителей, обмен опытом и повышение квалификации преподавателей, а также укрепление связей между различными профильными учреждениями культуры и образования.

Мероприятие представляют артисты Гомельской областной филармонии при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.-0-