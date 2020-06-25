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25 июня 2020, 15:25

Пройти новым туристическим маршрутом предлагают гостям праздника "Купалье" в Александрии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Купалье в Александрии - 2020"
БЖД назначила дополнительные поезда для гостей праздника "Купалье" в Александрии
В Александрию – за папараць-кветкай

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пройти новым туристическим маршрутом "Купальское кольцо" предлагают гостям республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в Шкловском районе 11-12 июля. Об этом во время пресс-конференции, посвященной празднику, рассказала директор предприятия "Могилевоблтурист" Елена Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году для гостей республиканского праздника мы разработали новый туристический маршрут "Купальское кольцо". У туристов будет возможность познакомиться с богатой историей Шкловского района и посмотреть живописные места агрогородка Александрия и его окрестностей, - отметила Елена Карпенко. - Организованные группы смогут посетить Шклов, познакомиться с его историей и сфотографироваться у главного символа города - шкловского Огурца. После этого запланировано посещение агрогородка Александрия. Здесь расположена школа-музей, в которой учился Президент Беларуси Александр Лукашенко". В народе говорят, что если посидеть за партой Президента, можно ждать большого успеха в карьере.

Как отметила Елена Карпенко, за несколько лет праздник в Александрии стал настоящей визитной карточкой страны. Сюда приезжает много туристов из других стран. "Маршрут разработан так, чтобы не только показать достопримечательности района, но и познакомить иностранцев с колоритной белорусской культурой, традициями, укладом жизни. Кроме этого, туристы смогут посетить ОАО "Александрийское" и своими глазами увидеть, как работает одно из крупнейших сельхозпредприятий страны. Здесь можно будет посмотреть фруктохранилище, погулять по промышленному саду и узнать, как выращивают вешенки. Туристический маршрут будет интересен и жителям Беларуси - здесь можно узнать много нового о прошлом и настоящем страны".

После экскурсий и пеших прогулок туристы станут непосредственными участниками праздника "Купалье". Разнообразные мастер-классы по плетению венков, поиск "папараць-кветкі", народные гулянья и национальные танцы - туристы смогут окунуться в атмосферу белорусских традиций и самобытных обрядов.

В Александрию – за папараць-кветкайВ Александрию – за папараць-кветкай
В разгар лета в Беларуси традиционно отмечают Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли.

"Места для участия в туристическом маршруте необходимо бронировать заранее. В этом году будут организованы групповые автобусные туры из Минска в сопровождении гида. У нас есть масса вариантов того, где туристы смогут расположиться на ночлег - как в Могилеве, так и в "Николаевских прудах". Еще одно нововведение этого года - стоянки для кемпинга и палаточный городок, чтобы каждый гость фестиваля смог выбрать для себя удобный способ отдыха", - отметила Елена Карпенко.

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, в Александрии в этом году ожидается яркая и насыщенная программа. В первый день фестиваля будет работать экскурсионный маршрут по тематическим площадкам. Гости смогут посетить выставку продукции Минского тракторного завода, выставку-продажу хлебобулочных изделий и праздник кваса, молодежную экспозицию "Коридор эпох", "Александрийский кирмаш" с купальскими подворьями. Приедут в Александрию и финалисты республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села".

Районные этапы проекта "Властелин села" пройдут онлайнРайонные этапы проекта "Властелин села" пройдут онлайн
На районном этапе потенциальные участники предоставляют жюри десятиминутный видеоролик о своей семье и эссе "Моя семья самая лучшая". Далее семья-победитель участвует в областном отборе.

"Мы детально проработали вопрос транспортной доступности праздника, - рассказал Валерий Малашко. - Расписание движения составов Могилевской железной дороги будет перекликаться с основными событиями фестиваля. Есть договоренность и с автопарками: будет возможность добраться до Александрии из Минска, Могилева и Орши. Варианты убытия тоже синхронизированы с программой мероприятий. Расписание движения общественного транспорта будет опубликовано на сайте Могилевского облисполкома".

"Во время "Праздника книги" можно будет познакомиться с национальным литературным наследием. Будет презентована программа, посвященная Дню белорусской письменности, который пройдет 6 сентября в Белыничах", - отметил Валерий Малашко.

Развернется на праздничной площадке и цирк-шапито. Неподалеку от шатра гостям предложат посмотреть разнообразные шоу и эстрадно-цирковые представления. Продемонстрирует свое мастерство вокальный ансамбль "Весялуха" Могилевской областной филармонии. Состоится показ новых коллекций льняной одежды белорусских производителей. Маленькие гости "Купалья" смогут посетить детскую дискотеку, где выступят творческие коллективы, участники телешоу "Голос. Дети" из Могилевской области, клоуны и аниматоры.

Торжественная церемония открытия праздника запланирована на 17.00. Вслед за ней - эстрадно-развлекательная программа с участием артистов Могилевской областной филармонии. Вечером наградят победителей и участников проекта "Властелин села". Выступит с концертом заслуженный коллектив Беларуси - оркестр народных инструментов имени Л.Л.Иванова с участием белорусской группы The Feedback. Одновременно пройдут демонстрационные полеты самолетов и выступления парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М.Кулагина.

Гала-концерт "Моя Александрия" начнется на главной площадке в 21.30. По его завершении гостей ждет красочный фейерверк. Продолжатся гулянья молодежной дискотекой с участием Ивана Вабищевича (Дяди Вани), артистов Могилевской областной филармонии и ведущих диджеев страны.

Во второй день фестиваля пройдет торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевщины в сопровождении оркестра народных инструментов имени Л.Л.Иванова, выступит ансамбль "Песняры". В это же время начнутся выступления артистов цирка. Запланирован концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца "Медуница".

"Праздник в Александрии будет проходить на открытом воздухе. Это поможет обеспечить безопасность гостей "Купалья". В местах большого скопления людей будут предприняты дополнительные меры по социальному дистанцированию. Мы призываем тех, кто будет плохо себя чувствовать, воздержаться от посещения праздника - слишком насыщенная и длительная программа может плохо сказаться на самочувствии. Но если вы здоровы и полны сил, обязательно приезжайте к нам на праздник", - призвал Валерий Малашко.-0-

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