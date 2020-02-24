Пушкинские места в фотографиях представят в Национальном историческом музее

24 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Фотовыставка "Міхайлаўскае. Кабінет Пушкіна" откроется 27 февраля в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект проводится совместно с музеем-заповедником им. А.С. Пушкина "Михайловское" (Россия). На выставке будут представлены работы российских фотографов Алексея Лазарева и Николая Алексеева. С помощью снимков авторы покажут поэтическое настроение Михайловского в разное время года и дня.

Посетители музея смогут поближе познакомиться с уникальным памятником русской культуры. Михайловское, Тригорское, Петровское, небольшой поселок Святые (ныне Пушкинские), горы с древним Святогорским монастырем - эти места неразрывно связаны с жизнью и творчеством Александра Пушкина. Заповедные места Псковского региона притягивают к себе художников, писателей и артистов, где расцвел поэтический талант великого поэта.

Фотовыставка будет работать по 22 марта.-0-