Путешествие во снах: в БГАМТ представили новый балет "ПОД•СОЗНАНИЕ"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру балета "ПОД•СОЗНАНИЕ" Сергея Микеля представили сегодня в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя премьера меня восхитила, потому что труппа работает в совершенно другом ключе. Это танцоры классического балета, они танцевали в постановках, где было смешение стилей, а здесь - чистая современная хореография. И балетмейстеру Сергею Микелю удалось сполна сделать артистов труппы своими единомышленниками. Уверен, что этот спектакль найдет своего зрителя. Кроме того, это, безусловно, фестивальный проект", - отметил художественный руководитель БГАМТ Адам Мурзич.

По словам балетмейстера-постановщика Сергея Микеля, спектакль современной хореографии в БГАМТ создан впервые. "Я с ней раньше сталкивался, когда работал с миниатюрами, малыми формами, а сейчас создавал большое полотно. Мне этого хотелось давно, и вот желание воплотилось", - поделился он.

Балет "ПОД•СОЗНАНИЕ" - это разговор о человеке, спектакль-путешествие по сновидениям, лабиринтам сознания, комнатам тайных желаний, перекресткам фобий и страхов. "В постановке есть четыре главных героя, фазы сна, и они ведут спектакль, но есть также и кордебалет, который является подсознанием. Главные герои на сцене реагируют на те условия, в которых оказываются по сюжету", - рассказал балетмейстер.

"Четыре главных героя, Альфа, Сигма, Дельта, Бета, соответствуют фазам сна в честь которых и названы. Мы отталкивались от процессов, которые происходят у человека во время сна. Весь спектакль состоит из шести картин, а каждое из четырех действующих лиц является одновременно и главным героем, и фазой сна. То есть, здесь драматургия построена так, что сюжет находится в сюжете", - подчеркнул Сергей Микель.

"В этой работе мне хотелось подойти к разговору со зрителем с точки зрения того, что я вижу сны и делюсь со зрителем, какие они. И зритель может в этих снах почувствовать себя, потому что не один я во сне летаю, падаю, боюсь чего-то. В этом спектакле много таких "крючков", на которые любой посетитель может реагировать", - добавил балетмейстер.-0-