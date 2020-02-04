Работы юных художников Беларуси и России к 75-летию Великой Победы представят в музее истории ВОВ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка юных художников Беларуси и России "Наследники Великой Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне откроется 12 февраля в Минске в музее истории ВОВ, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке представлены более 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе сюжетов семейных историй и произведений военной тематики. Многие работы созданы детьми после встреч с узниками лагерей и тюрем. Яркие примеры таких работ - "Люди на болоте. 1944. Озаричи" Ольги Михлюк и "Под знаком OST" Анны Бирюковой. На основе стихов Константина Симонова "Жди меня" создана одноименная работа Екатерины Хурсан.

"Выставка создана детьми для детей. Само ее название - "Наследники Великой Победы" - заставляет детей задуматься об их роли в семье и жизни, о непрерывной связи времен и поколений, формируя чувство гражданского самосознания и ответственности, - рассказали в музее. - Представленные картины поражают своей искренностью и реалистичностью. Мы смотрим на трагические события глазами детей, которые никогда не видели войну, и от того еще острее чувствуем и понимаем, что повторения войны быть не должно, что нашим детям, внукам и правнукам нужны мирное небо, яркое солнце и спокойная счастливая жизнь".

Выставка будет работать до 27 марта.

Организаторами проекта являются Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства "Радуга". Выставка проводится во время международного проекта "Мир без границ". Этот проект на протяжении многих лет объединяет студию изобразительного искусства "Радуга" и Карсунскую детскую школу искусств имени Аркадия Пластова - ведущее учреждение начального профессионального образования в сфере культуры в Ульяновской области России.-0-