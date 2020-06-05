Рапота: СГ активно готовится к "Славянскому базару", несмотря на ограничения из-за COVID-19

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства активно готовится к участию в предстоящем Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", несмотря на ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все организационные мероприятия к "Славянскому базару" проходят, пока все остается в силе", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь уточнил, что на 17 июля на "Славянском базаре в Витебске" запланирован День Союзного государства, к которому будут приурочены концерт "Живая музыка кино", а также выставки знаменитой российской хохломы и работ торжокских золотошвей.

Помощник госсекретаря Елена Овчаренко добавила, что Постоянный комитет Союзного государства планирует привезти на фестиваль большой пул российских журналистов.-0-