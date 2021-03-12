Разговор о культуре без закрытых тем провел Маркевич в Гомеле

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич обсудил вопросы реконструкции усадьбы в Хальче, сохранение штатного расписания и нюансы развития отрасли культуры на встрече с коллективом Гомельского дворцово-паркового ансамбля, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече зашла речь и о реконструкции усадьбы Войнич-Сеножецких в деревне Хальч Ветковского района. Этот комплекс в стиле позднего классицизма был возведен в начале XIX века. До наших дней сохранились двухэтажный усадебный дворец, дом управляющего, фруктовый сад, парковые насаждения вдоль берега реки. Макет реконструкции представили министру культуры, открытым остается вопрос финансирования. Анатолий Маркевич взял тему на заметку.

Во время встречи Анатолий Маркевич сразу обозначил, что готов к разговору без закрытых тем. Затрагивались болевые точки в сфере культуры в целом. Это поиск новых форм работы, закрепление молодежи на местах, формирование сильного кадрового резерва, создание структуры типовых штатов в соответствии с реалиями. Актуален этот вопрос и для дворцово-паркового ансамбля, которому требуются специфическое внимание и уход. Для этого сформирован оптимальный штат специалистов разного профиля.

После небольшой ознакомительной экскурсии по дворцу Румянцевых и Паскевичей Анатолий Маркевич отметил, что посещение подобных объектов дарит людям заряд хорошего настроения и энергии. "В таком уникальном месте по-другому и не может быть. Государство очень трепетно относится к нашему историко-культурному наследию. Каждый из таких объектов хранит великую историю. И мы должны об этом говорить во всеуслышание, приглашать сюда молодых людей и взрослых, чтобы они могли насладиться красотой и великолепием этих объектов. В масштабах страны их достаточно много. И здорово, что мы находим возможность поддерживать их в надлежащем состоянии, чтобы они были в поле зрения и внимания людей, - подчеркнул министр культуры. - Здесь проникаешься особыми чувствами, которые позволяют уверенно смотреть в завтрашний день. Ведь благодаря нашей истории мы строим планы на будущее, и они обязательно осуществятся".

В министерстве подвели итоги работы в отрасли за предыдущие пять лет. "Мы увидели много позитивного в нашей сфере. По всем направлениям была проведена очень серьезная, кропотливая работа. Безусловно, понимаем, что существуют проблемы. И 2020 год был непростым для отрасли, учитывая объективные причины. Не выполнены отдельные важные экономические показатели: поступления от внебюджетной деятельности, план по экспорту услуг. Понимаем, что здесь есть над чем работать. И планы амбициозные", - поделился министр культуры.

По словам Анатолия Маркевича, с начала 2021 года постепенно оживляется движение туристов. "Хорошо показывает себя и внутренний туризм. Все объекты включены в туристическую карту, и они доступны для желающих насладиться их великолепием. Это очень важно, ведь все понимают, что средства, которые вкладываются в сохранение историко-культурного наследия, должны возвращаться в виде материальных дивидендов. Вместе с Министерством спорта и туризма работаем в этом направлении, рассматриваем ситуацию в комплексе. Уверен, что план, который мы разработали вместе, принесет очень хорошие результаты", - заключил он.

Гомельский дворцово-парковый ансамбль - памятник природы республиканского значения, памятник архитектуры Гомеля второй половины XVIII - середины XIX веков, комплекс памятников природы, истории и архитектуры. Дворцово-парковый ансамбль и его музей по праву считаются визитной карточкой региона, узнаваемым брендом. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов.-0-