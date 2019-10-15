Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут с 2 по 13 декабря

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные отборы на конкурсы XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси с 2 по 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Министерство культуры совместно с Центром культуры "Витебск" - дирекцией международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", облисполкомами, Минским горисполкомом ведут подготовку к отборочным турам XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" и ХVIIІ Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Старт региональным отборочным турам главных конкурсов форума будет дан 2 декабря в Минске. Следующим эстафету региональных туров примет Гомель, затем - Могилев, Витебск, Гродно, вновь столица, где пройдет отбор Минской области, и завершающим 13 декабря станет агрогородок Мир Барановичского района Брестской области.

Участниками отборочного тура к детскому музыкальному конкурсу могут стать юные белорусы в возрасте от 8 до 14 лет. В отборе на конкурс исполнителей эстрадной песни заявки принимаются от исполнителей не младше 18 лет и не старше 31 года. Все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Исполнителям необходимо подготовить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности (для участников детского музыкального конкурса); а также эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и мировой хит (для участников конкурса исполнителей эстрадной песни).

В составы жюри в регионах войдут ведущие специалисты в области эстрадного искусства, представители государственных органов и учреждений культуры, популярные артисты белорусской эстрады, музыкальные продюсеры, композиторы, режиссеры.

Из всех прошедших региональные комиссии выберут затем по пять представителей от каждой области и Минска на второй этап, где будет определена десятка финалистов. Из них до конца марта на третьем этапе выберут представителей Беларуси для участия в музыкальных конкурсах фестиваля.-0-