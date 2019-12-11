Региональный отборочный тур участников "Славянского базара - 2020" пройдет 12 декабря в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный отбор участников от Минской области на XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и ХVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020" пройдет 12 декабря на базе Минского государственного колледжа искусств. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Концерт начнется в 12.00.

В отборочном туре конкурса исполнителей эстрадной песни примут участие белорусские артисты в возрасте от 18 лет до 31 года. За участие в детском музыкальном конкурсе поборются исполнители 7-14 лет. Важное условие - опыт концертных выступлений, успехи в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Артисты представят по две композиции. Дети - эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке и эстрадную песню по собственному выбору, наиболее ярко отражающую исполнительское мастерство и артистические способности. Молодым исполнителям - эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и популярную композицию на иностранном языке (мировой хит).

Также в программе отборочного тура - мастер-классы заслуженного деятеля искусств Беларуси композитора Олега Елисеенкова и заслуженной артистки Беларусь Алены Ланской.

По результатам отбора жюри определит до пяти участников от региона для участия во втором этапе отборочных туров.-0-