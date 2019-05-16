Реконструкцию землянки, интерактивный аэродром, сборку-разборку автомата покажут в Музее истории ВОВ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию землянки, интерактивный аэродром, сборку-разборку автомата представят в Ночь музеев посетителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, сообщил журналистам директор учреждения Владимир Воропаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Ночи музеев мы подготовили насыщенную программу "10 оттенков музейной ночи", которая будет работать 18 мая с 18.00 до 23.00. Сначала пройдет театрализованное 20-минутное представление. Мы знаем, что 22 июня 1941 года в полдень должно было состояться открытие купального сезона в столичном Парке отдыха, это время мы и покажем с артистами Белорусского академического музыкального театра, - рассказал директор. - Затем будет представлен "Партизанский аэродром" - интерактивная площадка, на которой располагается самолет Ли-2. Мы расскажем про историю этого самолета и его роль во время войны. На площадке "Внутренняя сила" курсанты Военной академии продемонстрируют сборку и разборку автомата, покажут современную военную форму".

В музее создали реконструкцию землянки со всем необходимым для того, чтобы прикоснуться и посмотреть военный быт тех лет. "Можно переодеться в военную форму и сфотографироваться, что вызывает большой интерес у посетителей. У нас стоят очереди, чтобы попасть в эту землянку", - сказал Владимир Воропаев. Кроме того, участникам Ночи музеев предложат угадать оттенок каждого зала, написать письмо ветеранам, познакомиться с азбукой Морзе, узнать партизанские лайфхаки и секреты реставраторской работы.

"Завершатся наши мероприятия в 23.00 на стеле "Минск - город-герой", где детские коллективы исполнят песню "Мир без войны", - анонсировал директор Музея истории ВОВ.-0-