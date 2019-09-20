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20 сентября 2019, 08:17

РЕПОРТАЖ: Хиты за полвека и на все времена - в Москве прошел юбилейный концерт "Песняров"

Не будет преувеличением сказать, что "Песняры" - это не только достояние белорусской национальной культуры, но и самый настоящий бренд Беларуси. Каждое выступление ансамбля всегда вызывало неподдельный зрительский интерес не только в стране, но и далеко за ее пределами. Но нынешний приезд в Москву Белорусского государственного ансамбля "Песняры" - официального преемника созданного полвека назад Владимиром Мулявиным коллектива - был особым. В Деловом и культурном центре посольства Беларуси в России 19 сентября ансамбль дал один из первых концертов гастрольного тура, посвященного 50-летию "Песняров", на котором побывал и корреспондент БЕЛТА.

Прежде чем оказаться в концертном зале, зрители попадали на ретроспективную выставку, которая вкратце рассказывала о творческом пути легендарного коллектива. Здесь можно было увидеть как профессиональные, так и любительские фотографии разных лет, на которых запечатлены участники ансамбля и его основатель Владимир Мулявин, материалы, предоставленные фанклубами из разных стран. В экспозицию вошли афиши некоторых концертов и театрализованных программ "Песняров", в том числе знаменитого выступления ансамбля в качестве участника культурной программы московской Олимпиады 1980 года, а также обложки многочисленных дисков.

В беседе с журналистами перед началом концерта художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Роман Козырев признался, что 50-летний юбилей вызывает у участников коллектива прежде всего гордость. "Гордость за нашу страну, за нашу музыкальную историю, за то, что Владимир Мулявин со своими коллегами прошел этот большой путь, - сказал он. - Гордость за то, что наше молодое поколение не потеряло то, что было до нас, и продолжает создавать новые песни, новые программы, выпускать новые диски".

По словам художественного руководителя, нынешний состав "Песняров" движется в том же музыкальном направлении, которое было задано 50 лет назад. "Мы продолжаем традиции, заложенные основателем ансамбля Владимиром Мулявиным, мы продолжаем работать с молодыми белорусскими авторами, композиторами, работаем с белорусским фольклором, народными песнями, - пояснил он. - То есть мы интегрируем нашу белорусскость, если можно так сказать, в популярную музыку. Этим мы сохраняем нашу национальную культуру и отдаем дань нашим традициям".

Концертный зал Делового и культурного комплекса дипмиссии был заполнен до отказа. Предваряя выступление ансамбля, советник-посланник посольства Вадим Сенюта подчеркнул, что за полстолетия "Песняры" и их неповторимая манера исполнения стали одним из самых устойчивых символов Беларуси. "Созданный легендарным Владимиром Мулявиным вокально-инструментальный ансамбль "Песняры" всколыхнул интерес у всего СССР к белорусской поэзии и белорусским песням, - напомнил он. - Слушая Мулявина, люди по всему Советскому Союзу шли в книжные магазины, покупали русско-белорусские словари, чтобы понимать, о чем поют "Песняры". Это ярчайший пример того, что сегодня принято называть народной дипломатией. Слово "песняр" было отсылкой к национальной белорусской культуре, оно само указывало направление в творчестве и ко многому обязывало".

Уже в 1970 году, спустя год после создания ансамбля, Владимир Мулявин вывел коллектив на большую сцену благодаря победе на конкурсе в Москве. После нее о коллективе узнал весь СССР, музыканты начали гастролировать по Советскому Союзу, а их песни сразу стали любимыми. "Песняры" многократно становились лауреатами всевозможных премий и званий, они стали первыми обладателями "Золотого диска" СССР. "Сегодня коллектив, как и в былые годы, это группа единых по духу личностей, исповедующих особый и неповторимый музыкальный стиль, образ мышления и состояние души, - отметил Вадим Сенюта. - Репертуар "Песняров" уже полвека вызывает восторг нескольких поколений зрителей. "Песняры" - это белорусское национальное достояние, и в этом качестве они останутся в истории".

Безусловно, сильной стороной Белорусского государственного ансамбля "Песняры" является только живой звук, классический "песняровский" многоголосный вокал в сочетании с великолепным инструментальным сопровождением. Эти свои отличительные черты они в полной мере показали и на московском концерте.

Звучали "За полчаса до весны", "Вологда", "Беловежская пуща", "Крик птицы", "Полонез", "Вероника", "Рушники", "Березовый сок", "Александрина", "Касиу Ясь канюшiну", "Чырвоная ружа" и многие другие золотые хиты, которым с удовольствием подпевали зрители. Исполнялись и новые произведения коллектива, которые с интересом были приняты публикой.

Концерт длился больше двух часов, но публика еще долго не хотела отпускать музыкантов со сцены. Думается, что и остальные выступления юбилейного тура Белорусского государственного ансамбля "Песняры" пройдут с таким же успехом, как и этот концерт в российской столице.

Эдуард ПИВОВАР,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

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