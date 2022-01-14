РЕПОРТАЖ: Как колядные "цари" превратили Щедрый вечер в Семежево во всенародные гулянья

Факельным шествием вчера завершился в деревне Семежево Копыльского района традиционный народный обряд "Колядные цари". Его главными действующими лицами, конечно, были "цари" - молодые мужчины и юноши, одетые в белые костюмы и шутовские "короны" - высокие головные уборы с развевающимися сзади разноцветными лентами.

В 26-й раз собрал Щедрый вечер 13 января жителей Семежево Копыльского района Минской области и соседних деревень, а еще - два автобуса туристов из Минска, а также группу голосистых певуний народного ансамбля народной песни "Спадчына" Копыльского районного Центра культуры.

- Приезжаем каждый год на "Колядных царей", нас даже приглашать не нужно, если забудут - сами приедем: такое "свята" пропустить нельзя, - признается в любви к обрядовому празднику руководитель коллектива Валентина Зерамбовская. И отправляется с ансамблем с зажигательными колядовальными припевками на ступеньки Семежевского дворца культуры, ставшие в этот день театральной площадкой, на разогрев колядных "царей".

И вот они все как на подбор - красавцы, четким строем, с военной выправкой вышагивают на импровизированный "пляц". С их появлением все ряженые - черти, козы, медведи, лисы, кони и другие рождественские персонажи - а также дети с родителями и бабушками, заезжие гости обступили полукругом хедлайнеров народного обряда. Очевидно, полюбились герои местного сказания жителям Копыльщины, да и не только им!

- Я не король немецкий и не султан турецкий, я - царь Максимилиан, я - солнцу брат и луне сват! - с ходу заявляет главный из героев обряда, и народ одобрительно шумит ему в ответ: "Наш Максимилиан!"

…Слушать "царей" было чудно и интересно. Разыгрывая сценки из хорошо известной в этих краях народной драмы "Царь Максимилиан", актеры на час говорили, что называется, не по писаному. А вот действовали как и положено защитникам - мужественно и решительно. Требующего у "царей" дорогих подарков, одетого в красную свитку "царя азиатского" Мамая Максимилиан поверг на землю. Под одобряющие возгласы зрителей.

Особого восторга и раскатов смеха толпы заслужил и Лекарь, тамбовский аптекарь, выписывающий рецепты заболевшим "царям":

- Если болит селезенка - нужно идти до хорошей девчонки! Если болят пятки - нужно накипятить мятки! Если болит сердце - намазать под носом перцем!

Народ хватается за животы от таких нелепых советов. Впрочем, как и сами "цари". Трудно не рассмеяться таким вот шуточкам артистов от народа.

Спектакль - пятиминутка, небольшой, но яркий. И вот уже внимание зрителей захватывают другие ряженые колядовники-щедровники - гости из соседних деревень Бобовни и Тимковичи.

А мы в это время знакомимся с главными героями обряда деревни Семежево.

- Меня зовут Игорь Ромашка. Я местный, теперь вот учусь в одном из минских вузов, - первым представляется "царь" Максимилиан, отличительные особенности головного убора которого - изображение солнца и луны (главный царь все-таки!).

Есть среди "царей" работники местного сельхозпредприятия, например животновод Алексей Шашнов. А вот штатный Лекарь - тамбовский аптекарь оказался прорабом Виталием Ждановичем.

Познакомились мы и с подрастающим "царями" - вторым составом "колядных царей". Это школьники Семежевской школы. Почти как взрослые "цари", только поменьше - стало быть "царевичи", они точь-в-точь исполнили сценки из предыдущего спектакля. И были необычайно хороши!

…Кульминацией праздника стал хоровод. Оба состава "царей", ряженые гости из соседних деревень, образцовый ансамбль песни из Копыля, местные жители, туристы - все присутствующие взялись за руки. И пошли в пляс вокруг центральной площади агрогородка под зажигательную колядную музыку.

Лучшее из зрелищ - когда ты в нем участвуешь сам!

…Далее для жителей деревни началось самое интересное. "Цари" пошли в их дома - щедровать - колядовать. Что характерно, в каждой семье их ждали, в том числе в доме бабушки "царя" Максимилиана.

Вначале прошлись по улице Новой, потом - по Копыльской. У молодых "царей" из подрастающего состава - свой маршрут.

Чтобы "нащедровать" колбаски да выпечки "царям" и другим ряженым в каждой хате приходилось хорошо потрудиться. Думали недолго: в каждой хате разыгрывали уже знакомую сценку победы над Мамаем! Ох и досталось же супостату в этот вечер! Зато мех у ряженой "механоши" (от слова "мех"), сопровождающей "царей", был полон наколядованным добром!

Везде "царей" радостно встречали, не скупясь угощали, провожали!

Веселым оказался Щедрый вечер в Семежево. Прощай, старый Новый год!

Тамара МАРКИНА,

Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-