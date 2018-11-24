РЕПОРТАЖ: Light up! Евровизионное шоу в Минске будет ярким (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В "Минск-Арене" прошла дневная генеральная репетиция финала детского "Евровидения". Впервые на евровизионную сцену вышли все 20 юных участников. Корреспонденты БЕЛТА одними из первых смогли оценить финальное шоу. Делимся своими впечатлениями и делаем ставки на фаворитов.

Традиционно шоу начнется с парада флагов - это действо, во время которого все участники проходят по сцене с флагами и под громкие овации зрительского зала.

Выступать под первым номером выпало Дарине Красновецкой - представительнице Украины.

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Ноам Дадон (Израиль)

Анна Филипчук (Россия)

Л.Е.В.О.Н (Армения)

Во время репетиции

Генеральные репетиции финала детского "Евровидения" сегодня проходят в "Минск-Арене" Впервые на сцену выйдут все 20 конкурсантов. До этого на протяжении нескольких дней проходили индивидуальные репетиции. Примут участие и ведущие, которые также репетировали отдельно.

Фото Оксаны Манчук