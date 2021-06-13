РЕПОРТАЖ: Оберег от молнии и залог богатого урожая - в Ветковском районе провели "Ваджэнне и пахаванне стралы"

Современность и седая древность удивительно сочетаются в третьем тысячелетии. Жива искренняя вера в мощь невидимых сил. Незыблемую связь с предками поддерживает аутентичный обряд "Ваджэнне и пахаванне стралы" в агрогородке Столбун Ветковского района. Корреспонденты БЕЛТА вместе с коренными жителями и гостями праздника прикоснулись к древности и узнали, как действует аграрно-фольклорная магия.

Размеренное течение будничного дня агрогородка почти в сотне километров от областного центра ежегодно меняется в день Вознесения Христова, который в народе называют Ушестьем. Его празднуют на сороковой день после Пасхи.

Десятки гостей из разных регионов приезжают сюда, чтобы увидеть и прочувствовать атмосферу местного обряда вождения и похорон стрелы. Участники с песнями идут через деревню на ржаное поле, где закапывают в землю металлические предметы с просьбами о благополучии, дожде и богатом урожае.

Место притяжения - сельский Дом культуры. Здесь с самого утра особое оживление, все готовятся, волнуются. Кто-то участвует в празднике впервые, кто-то - после большого перерыва. Есть и те, кто присоединяется к этой традиции ежегодно. Притягивает местечко и иностранцев, но уже второй год подряд эпидемиологическая ситуация сказывается на численности гостей из-за рубежа.

Одной из первых встречаем в холле сельского Дома культуры красавицу в ярком народном убранстве. "Участвую в этом обряде с 10 лет, - рассказывает Патриция Светина. - Хоть сама родом из-под Минска, хорошо знакома с местными бабушками-старожилами и обрядом. Стараемся каждый год сюда приезжать. Это не просто зрелищное мероприятие, а действо со смыслом. Еще в школе писала научную работу по этому обряду. Нашла источники, в которых описывались глубинные корни обряда. Со временем он насыщался, частично дополнялся христианскими мотивами. К примеру, считаются оберегом дома и всех домочадцев колоски за иконой. Ранее их клали и в хлеб, и под крышу, и в колыску младенца".

Девушка учится на 3-м курсе Белорусского государственного университета культуры и искусств, специализируется на народных песнях, изучает этнофоноведение. Вместе с девчатами прослушивала песни, записанные в этой местности во время прошлых фольклорных экспедиций. К слову, и девичьи костюмы соответствуют ситуации. "Это неглюбский строй. Различаются костюмы для замужних и незамужних девчат", - разъясняет участница обряда.

Преподаватель университета Татьяна Пладунова тепло приветствует местных жителей и наставляет волнующихся студентов. Для настроя в сельском Доме культуры всех угощают ароматным травяным чаем.

Столбунский дом культуры - эпицентр, или сердце, народного богатства и главное хранилище местных традиций и культуры. И бьется оно только благодаря неравнодушным людям и руководителю Светлане Ивановне.

Улучаем минутку и знакомимся с самой обаятельной участницей праздника. Ее невозможно не заметить в толпе. Заливистый смех, острый юморок, искрящийся взгляд. "Я уже девятый десяток разменяла, - с ходу говорит о "своих годах - своем богатстве" местная жительница Анна Чуешова. - Здесь родилась и живу всю жизнь. С детства участвовала в этом обряде. Его проводили всегда, даже до нашей эры наверное. Например, лет 70-75 назад, особенно в послевоенное время, не было таких ярких и красивых нарядов, как сейчас. Но обряд проводили. Девчата надевали разные юбки - черные, красные, розовые. Вдруг дождь, так вот они укрывались этими юбками, как парашютами, сверху, а хлопцы-то - следом", - смеется Анна Ильинична. Символика праздника соблюдалась и бережно хранилась и в 1990-е и 2000-е. По пути на поле пели обрядовые песни, а обратно шли с гармонью и танцами.

Анна Ильинична более 30 лет поет в коллективе "Стаўбунскiя вячоркi" под руководством Светланы Ивановны. Ансамбль сохраняет культурное наследие района. Прибывающие гости останавливаются, чтобы приобнять и поприветствовать местную артистку.

Между тем с хитринкой в глазах сельчанка раскрывает маленький секрет: "У нас говорят, что закапывать монеты в поле нужно так, чтобы никто не видел и не слышал желание. Но как же это сделать, если вокруг все снимают? В прошлом году загадала, чтобы моя внученька поступила в университет. И все сбылось. Главное, не кто смотрит, а откуда все идет", - показывает Анна Чуешова в область сердца.

"К сожалению, все меньше становится людей нашего поколения. Хочется верить, что обряд будет жить еще долго", - меняет тон Анна Ильинична.

Итак, час пик настает. Все собираются в центре села, водят хороводы и поют весенние песни. От одного перекрестка двинулись к другому, исполняя стрельные мотивы. В это время с разных концов агрогородка подходят нарядные столбунцы разного возраста, хоровод становится шире.

Так называемые стрельные песни напоминают клич-мольбу. С их помощью сельчане посылали ввысь просьбу, чтобы грозы с дождями и огненными стрелами молний не навредили хозяевам, чтобы была защита дома и посевов и получился щедрый урожай. "Ідзе страла ды ўздоўж сяла…", - одна из таких песен, которую заводят в хороводе.

К обряду присоединяется еще одна необычная компания. В цветных сарафанах и расшитых кафтанах из разряда мал золотник да дорог. Это вместе с заведующей местного детского сада Еленой Чаховской изучают традиции самые маленькие жители агрогородка. "Конечно, в воспитательном процессе без фольклорных традиций родного края никуда. В Столбуне сохранились уникальные обряды, песни. Обязательно приобщаем детей с самого раннего возраста, чтобы не прерывалась связь поколений", - делится педагог. Самой маленькой активной участнице действа - Есении - всего 4,5 года.

Со стороны наблюдали за происходящим жительница столицы Анна вместе со своими детьми Дарьей и Тимофеем. Приехали в гости к бабушке, от которой узнали про обряд. Очень заинтересовались. Иначе и быть не могло, ведь в песнях есть и загадки.

"Па вулiцы, па шырокай

Бегла дзеўка-сямiлетка.

За ёй хлопец маладзенькi:

"Пастой дзеўка-сямiлетка,

Загадаю тры загадкi.

А што расце без кораня?

А што бяжыць без повада?

А што гарыць без полымя?"

"Камень расце без кораня,

Вада бяжыць без повада,

Гара гарыць без полымя".

К слову, подпевать могли все, даже не зная слов. Во многих песнях строки повторяются рефреном. К этому можно добавить протяжное "ууух" на конце каждой строфы. Песнопения завораживают.

Тем временем, разделившись с хоровода на шеренги и взявшись за руки, женщины и мужчины направляются к житному полю. Путь пролегал через деревенскую улицу и по проселочным дорогам. Песни не смолкали. Более трех километров стали определенным испытанием для самых маленьких и самых возрастных, но обряд требует.

На поле снова собираются в огромный хоровод. Звонкие вскрики, заливистый хохот сопровождают подготовку к новому этапу обряда. Рожь выше человеческого роста - колоски щекочут лицо.

Не пропустили местные и приезжие девчата и еще одно действо - качание в жите для заряда здоровья от матушки-земли.

Правда, люди знающие говорят, что в давние времена в обряде важно было и сочетание мужского и женского начал. Именно парни должны были незаметно подкрасться и слегка толкнуть девчат.

Кульминация обряда - само "пахаванне стралы". Стрела символизирует молнию.

Участники закапывают колоски в землю с пожеланиями сохранения дома и имущества. Также прикапывают у корешков ржи мелкие предметы: пуговицы, булавки, монеты.

Загадывание желаний - пожалуй, самый долгожданный ритуал для маленьких участников обряда. Тут и пригодились подготовленные родителями копейки, которые позвякивали в карманах на протяжении всего пути. Мальчишки и девчонки углубились в жито, чтобы выполнить самую приятную миссию и ожидать исполнения желаний.

С поля женщины и мужчины несут букеты из колосков. Эти атрибуты хранят дома за иконами весь год. По словам местных, это служит оберегом от молнии и залогом достатка.

Обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" проводят и деревне Казацкие Болсуны Ветковского района. Он сохранился до наших дней и тоже отличается разнообразием песен, хороводов и театрализованных действий. Имеет статус историко-культурной ценности. Однако в обряде каждой из деревень есть свои особенности.

Похожие действа сохранились и в других районах юго-восточного региона страны. К примеру, в Гомельском. Виктор Шипков родом из тех мест, но с удовольствием приехал ознакомиться с особенностями действа в этой местности. В расшитой рубахе, полотняных штанах, подпоясанный красным пояском собственной ручной работы, он также вникает во все нюансы действа.

"В деревне Марковичи водят зигзагообразный хоровод, напоминающий разряд молнии. Под песни женщины обходят группки детей. Каждое действие продумано и просчитано, проверено многими веками. Наши предки передали нам свой уникальный опыт", - говорит он.

Вместе с женой Валерией Виктор воспитывает пятерых детей. Помимо работы успевает изучать традиции родного края. Освоил несколько техник поясоплетения. Все собирает по крохам: по воспоминаниям местных, изучая книги, методом проб и ошибок. Информацию с древним кодом бережно фиксирует. Более 90 страниц рукописи постоянно перечитывает и шлифует до совершенства. "Если не дети, так внуки скажут мне за это спасибо", - улыбается он.

Наблюдая за происходящим в поле, Виктор Шипков уточняет: "Раньше хоровод водили так, чтобы сохранить целостность колосков внутри него. Затем падали на землю подальше от центра, образуя лучи солнца. Все символично".

На всем пути колонну в Столбунах сопровождает целая армия журналистов, блогеров и ценителей старины. Они стараются запечатлеть каждое действо: снимают с дронов, с высоты своего роста, присаживаясь и лежа. "Все это хорошо и ценно, но есть другая сторона медали: целостность пространства внутри хоровода во ржи нарушается", - отмечает мужчина.

"Ваджэнне i пахаванне стралы" завершает весенний обрядовый аграрный цикл.

Уставшие, но с чувством выполненного долга, организаторы и гости праздника вернулись в сельский клуб. Единственное, о чем сожалеют в Столбуне, - бережно сохраняемый и передаваемый из поколения в поколение обряд не имеет статуса нематериального культурного наследия Беларуси. Многие верят - это лишь вопрос времени. Не исключено, что кто-то из участников обряда загадал такое желание.

БЕЛТА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-