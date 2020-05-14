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14 мая 2020, 17:38

РЕПОРТАЖ: От бивня мамонта до фоторужья: экскурсия по эпохам в "Николаевских прудах"

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"Николаевские пруды" под Круглым - живописное и комфортное место. Красивая природа, ухоженная территория и уютные дома - все располагает к приятному досугу. Чтобы отдых был не только для тела, но и для души, здесь создали целый музейный комплекс: дом-музей художника-передвижника Николая Неврева, этнографическая хатка и музей СССР, где разместилось около 5 тыс. предметов советской эпохи. В преддверии Международного дня музеев корреспонденты БЕЛТА отправились в "Николаевские пруды" на экскурсию.

Экотуркомплекс "Николаевские пруды" под Круглым принадлежит строительной компании "Круглянская ПМК №266". Главный юрисконсульт организации Николай Курносов по совместительству экскурсовод и один из тех, кто помогал создать здесь музеи.

"История этих земель очень богата. В свое время здесь жили мамонты, проходил торговый путь "из варяг в греки", до наших времен сохранились языческие курганы, - рассказывает собеседник. - Здесь находится дом, в котором с 1885-го по 1904 год жил и творил художник Николай Неврев, коренной москвич. Похоронен он здесь же, в липовой аллее".

Со временем дом Николая Неврева начал приходить в негодность. "Мы привели его в порядок. Воссоздали мастерскую и комнату, где жил и творил художник. Разместили здесь репродукции его картин. В Беларуси всего четыре оригинала полотен Неврева. Это место стало центром притяжения для художников и почитателей его творчества. Сюда приезжали из Третьяковской галереи, Национального художественного музея Беларуси. Дом-музей Неврева стал отправной точкой в создании нашего музейного комплекса".

После реконструкции дома-музея благоустроили и территорию возле него. Сюда переехал памятник Ленину из цельного карельского гранита.

"Шла реконструкция центральной площади в Круглом. Памятник демонтировали, и мы попросили его забрать. Поставили без постамента, чтобы он был ближе к людям. Наши гости, особенно те, кто постарше, стали приходить сюда и рассказывать о своем детстве, юности, жизни в СССР. Мы решили, что над этой темой можно поработать, - появилась идея создать не столько музей, а скорее место ностальгии и приятных воспоминаний". Начали собирать экспонаты - и в 2015 году в "Николаевских прудах" появился музей СССР.

"Все, что здесь собрано, приносили друзья, знакомые, жители Круглого. На помощь приходили даже гости из других городов. Передавали с машинами, приезжали сами еще раз. Так с миру по нитке насобирали для начала около 3 тыс. экспонатов: технику, одежду, мебель, документы, советские деньги, значки и награды, книги, предметы интерьера, спортивный инвентарь. Люди приносили нам не просто вещи - это были их воспоминания", - поделился Николай.

На входе в экспозицию установлены два кинематографических проектора. По задумке организаторов, каждый зал - это сцена из фильма. Всего здесь 16 тематических экспозиций - по количеству республик, входивших в состав Советского Союза.

"Сначала мы попадаем в мир кино и фотографии. Здесь собраны разнообразные проекторы и другая техника, которая имела отношение к кинематографу, потому что в СССР фильмам уделяли особое внимание. Напротив - фототехника. Фотоаппараты и фоторужья, проявители и увеличители, шпионские камеры и полароиды - многое из этого до сих пор работает", - рассказывает Николай.

Привлекает внимание туристов и выставка радио- и видеотехники. Разнообразные радиоприемники, первые магнитофоны - все это в свое время было практически роскошью для обычного советского человека.

"Здесь разместился и могилевчанин - знаменитый красный магнитофон "Беларусь" с колонками по бокам. Внешне очень похож на своего японского предшественника, - рассказывает экскурсовод. - Но запомнились эти магнитофоны тем, что они безбожно "жевали" кассеты".

В следующем зале представлена бытовая техника. Вид фена для волос вызывает удивление: к специальной шапочке крепится трубка, через которую и поступал горячий воздух. По сравнению с нынешней техникой фен того времени громоздкий и неудобный.

Еще один зал - разнообразные телефоны. Тут и "вертушки", и специальный армейский телефон, и даже первые радиотелефоны - тяжелые трубки с длинными антеннами.

В музее собрали и прессу СССР. В центре экспозиции - знаменитая газета "Правда". "Здесь многие посетители постарше вспоминают популярную в советское время шутку: "Почем сейчас "Правда"? Всего три копейки". Почти у каждого экспоната люди вспоминают свои истории из жизни. У кого-то был такой же магнитофон, а у кого-то отец любил читать газеты перед ужином. Люди делятся с нами, во время экскурсий всегда идет диалог с посетителями - так с каждой группой часто открываю что-то новое для себя", - признается Николай.

Одна из экспозиций похожа на настоящий магазин. Здесь можно увидеть разные кассовые аппараты: деревянные счеты, большие кассы с ручками сбоку, есть и электронные - прототипы современных.

"Мы постарались не просто собрать предметы одной тематики в зале, а передать атмосферу каждой составляющей жизни советских людей . Мало просто поставить кассы на столы - мы здесь воссоздали целый магазин с весами, предметами одежды и даже муляжами продуктов, чтобы все соответствовало", - отметил Николай.

Деньги - в том числе "зайчики" и "белочки", монеты разного номинала - хранятся под стеклом, потому что находятся те, кто пытается унести с собой экспонат на память.

"После открытия в 2015 году количество предметов продолжало расти. Мы изучали спрос: нужен ли вообще такой музей людям. Оказалось, да. Потому через несколько лет мы сделали пристройку - увеличили площадь помещения", - рассказывает Николай.

Логическим центром музея стала экспозиция, посвященная школе: коричневая доска, парты и заполненные книжные шкафы, на учительском столе - колокольчик, который сообщал о начале и конце урока.

"Здесь можно увидеть эволюцию советской школы от самых младших и до старших классов. Парты под разный рост - для каждого класса конструировалась своя. Угол наклона, то, как ученики будут садиться и вставать, убирать вещи с парты, - все это учитывалось при создании школьной мебели. В шкафах есть "Большая советская энциклопедия", полное собрание. Чтобы найти в ней что-то нужное, иногда приходилось тратить по несколько часов", - продолжает экскурсовод.

Посетители могут увидеть собрание музыкальных инструментов и пластинок, напротив разместилась спортивная экспозиция. Посмотрев на лыжи, ролики и коньки, которые крепились к обычной обуви, убеждаешься: сейчас многое из этого стало компактнее, удобнее и практичнее.

В музее есть коллекция мопедов, мотоциклов и велосипедов.

"Эпоха Советского Союза - важный период в жизни старшего поколения. Для тех, кто не застал того времени, наш музей это как путешествие в далекую и практически неизвестную эпоху. Мы постарались максимально передать ее дух, показать, что окружало людей тогда. Сейчас количество экспонатов продолжает расти, может быть, наш музей СССР когда-нибудь станет еще больше", - поделился в конце экскурсии Николай Курносов.

По его словам, в планах - развитие музейного комплекса в "Николаевских прудах". Уже начали создавать этнографическую хатку. Центром экспозиции стал фрагмент бивня мамонта. Ткацкие станки, стол шаповала, колыбели, самовары и многое другое - все экспонаты настоящие. "Собирать эту хатку помогали разные люди: кто-то передавал семейные ценности, кто-то случайно находил вещи на чердаке своего дома. Так, совместными усилиями мы сохраняем историю разных эпох".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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