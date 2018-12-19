РЕПОРТАЖ: Продюсерский центр "Спамаш" презентовал новое культурное пространство

Продюсерский центр "Спамаш" накануне своего 15-летия переехал в новый уютный дом в исторической части Минска. В распоряжении центра звукозаписывающая студия, хореографический зал, классы для занятий музыкой и вокалом. У певцов, композиторов, музыкантов, аранжировщиков теперь появилась возможность реализовать самые смелые задумки, а у юных дарований - в полной мере развить свои творческие способности. Поздравить "Спамаш" с новосельем пришли и корреспонденты БЕЛТА.

"Наш центр предполагает подготовку артиста с самых малых лет и его поддержку на всех этапах развития, - отмечает директор центра Анжелина Микульская. - Благодаря новому зданию и переформатированию центра нам удалось в одном месте разместить звукозаписывающую, продюсерскую и режиссерскую студии. Мы надеемся, что сможем воспитать белорусских артистов, которые смогут прославить нашу страну и стать мировыми звездами".

Осенью на базе "Спамаша" создана студия искусств MalinovkabySpamash под руководством Анастасии Марчук. И теперь путь артиста в центре начитается с детской студии. Занятия с ребятами проводят профессионалы: композитор Леонид Ширин, режиссер Анжелина Микульская, преподаватель актерского мастерства Дина Тытюк, хореограф Евгений Глинский.

"Направленность и уникальность Анастасии Марчук в том, что кроме занятий с солистами она очень много времени уделяет работе с нашими ансамблями, она - мастер слияния нескольких голосов. У нас сейчас около 15 дуэтов, трио, квартетов и групп, поэтому мы мобильны в плане больших групповых выступлений. А всего на данный момент у нас занимается чуть более 60 человек, а предполагается до 80", - рассказывает директор.

Воспитанники студии постоянно участвуют в городских и республиканских концертах, международных песенных конкурсах и фестивалях.

Для того чтобы быть успешными и одерживать победы на разных творческих соревнованиях, Анастасия Марчук делает ставку на правильно подобранный репертуар, упорный репетиционный процесс и красивые дизайнерские костюмы.

"Но самое главное - это позитивный настрой и любовь к своему делу, - убеждена Анастасия. - Поэтому если ребенку нравится выступать, то он и зрителям подарит удовольствие. В эти новогодние дни мы активно выступаем на разных площадках по несколько раз в день. Но при этом не забываем готовиться к различным конкурсам, в чем мне помогают еще два наших педагога - Даная и Алена Горбачева. Кстати, Алена изучает с нашими маленькими артистами иностранные хиты, а я с ними работаю над русскими и белорусскими песнями".

"Я очень молодой педагог, еще сама учусь в гимназии-колледже искусств имени Ивана Ахремчика. Поэтому пока занимаюсь с новичками нашей студии, будем вместе расти и развиваться. Преимущества нашего продюсерского центра - в соотношении цены и качества. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов наших юных белорусов", - считает Даная.

Воспитанники Malinovka by Spamash хором подтверждают, как здорово заниматься в этом центре.

"Здесь царит очень творческая атмосфера, с нами работают замечательные педагоги, а у меня появилось много новых друзей, - признается 12-летняя Ангелина Ломако. - Я очень люблю танцевать и здесь смогла развиться не только как исполнительница".

"Ангелина Ломако, Максим Цуприков и я составляем трио "Малина", - добавляет 11- летняя Ксения Галецкая. - Мы сдружились, у нас одна мечта - стать артистами. Сегодня мы исполнили песни гостям нашего центра и надеемся, что подарили им хорошее настроение".

"Наше трио существует около полугода. Мы исполняем песни "Усім настрой нясі", "Малиновка", "Завіруха", попурри, народные песни. Здесь развиваем свои творческие таланты и приобретаем опыт выступлений, который и в будущем нам пригодится, кем бы мы ни стали", - уверен 14-летний Максим Цуприков.

А вот самой маленькой воспитаннице центра - внучке Владимира Мулявина Софии - больше всего нравится петь и заниматься с Анастасией Марчук.

Юные артисты студии Алина Маркевич и Полина Павлющенко этим летом участвовали в национальном отборе на детское "Евровидение" в составе группы "Мята". Полученный опыт научил их не бояться проигрывать. "Сейчас мы выступаем в составе трио "Зефир" вместе с Варей Асмыкович. Разучили новые песни и хореографические движения. Наши занятия проходят весело и непринужденно", - рассказывают девчонки.

К слову, секретами мастерства с юными талантами делятся известные артисты, например, экс-солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер, творческая и супружеская пара Ольга Рыжикова и Тео, популярный телеведущий Иван Подрез, вокальная группа "Чистый голос".

"Спамаш" по праву гордится своей звукозаписывающей студией, самой современной на сегодня в Беларуси. Проект студийного комплекса разрабатывала английская компания МilocoStudios, под руководством которой построено более ста профессиональных студий звукозаписи по всему миру. Разработкой акустики занималась команда Ника Уайтакера. Среди тех, кто рассматривает эту студию как площадку для реализации своих идей, - немецкий композитор Ханс Циммер и музыканты группы Rammstein.

"Наша студия действительно хороша. Ее отличие от других в том, что она изначально строилась как студия звукозаписи, - поясняет звукорежиссер Алексей Зайцев. - Весь процесс ее создания курировали сотрудники английской компании, с которыми мы работали на протяжении трех лет. Студия "Спамаша" полностью цифровая и позволяет записывать не только тех, кто находится здесь и сейчас, но и устраивать совместную сессию звукозаписи с любой студией мира. Поэтому чтобы работать с нами, необязательно приезжать в Минск".

Сегодня "Спамаш" не только занимается артистами, развитием детского творчества и комплексно сопровождает весь процесс работы над репертуаром исполнителей, но и организовывает мероприятия различного масштаба. Режиссерско-постановочная группа работает под руководством Анжелины Микульской.

"Вся страна готовится к ІІ Европейским играм, и наш центр тоже. Режиссерская группа занимается подготовкой церемонии встречи Пламени мира и открытия олимпийской деревни, для чего мы создаем разные композиции. Песня Леонида Ширина прозвучит на открытии II Европейских игр. Кроме того, вместе с Алексеем Зайцевым и Алексеем Яровым он пишет музыку для медальной церемонии Игр. А еще наши юные исполнители будут участвовать в различных культурных программах во время этого спортивного события. Для того чтобы завтра представить нашу страну максимально достойно, трудимся уже сейчас", - замечает Анжелина Микульская.

У входа в новое здание продюсерского центра появилась скульптурная композиция "Посвящение поэту", автор - известный белорусский скульптор Владимир Слободчиков. Прототипом памятника послужил классик белорусской литературы Владимир Короткевич, который изображен таким же юным, как и воспитанники центра, полным надежд и амбиций, делающим первый шаг на творческом пути, который непременно станет дорогой к успеху.

Теперь у воспитанников детской студии искусств MalinovkabySpamash появилась новая традиция: по дороге на занятия пожать руку писателю на творческую удачу.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-