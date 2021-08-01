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01 августа 2021, 12:19

РЕПОРТАЖ: Путешествие к радимичам под звуки флейты и волынки

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Агрогородок Радомля в Чаусском районе считается одним из мест, где в далекие времена жило племя радимичей. Их стоянка была обнаружена на замковой горе, вид с которой захватывает дух и сегодня. Через столетия это место по-прежнему притягивает людей. Вот уже в восьмой раз здесь проходит фестиваль раннего средневековья "В гости к радимичам", где каждый желающий может окунуться в атмосферу того времени, попробовать традиционные блюда и чуть больше узнать о жизни и быте наших предков. Корреспондент БЕЛТА отправилась на праздник, чтобы поближе познакомиться с необычным фестивалем и его участниками.

Место, где проходит фестиваль, производит яркое впечатление. Замковая гора обнесена частоколом - все согласно правилам того времени. В этом году во время подготовки к празднику сделали еще около 40 м забора. Внутри расположились участники - подворья от сельсоветов, ремесленники и народные умельцы, торговые точки с домашней едой и настоящая лавка травницы. Все участники - в средневековых одеждах. Кто-то в славянских, кто-то в скандинавских - два одинаковых костюма найти так и не удалось. Необычная музыка на фоне создает впечатление, будто и вправду попал на средневековую торговую площадь.

"Этот фестиваль - наш районный бренд, такого нигде нет. Мы отличаемся в первую очередь эпохой, которую представляем здесь. Если Мстиславский фест - это более поздний период, то у нас - более ранний этап средневековья. Это другой уклад жизни, другие одежды - все это не менее интересно", - поделилась главный специалист сектора культуры Чаусского райисполкома Надежда Подолякина.

По словам Надежды Подолякиной, многие гости фестиваля отмечают его аутентичность. Особый восторг вызывает и сама замковая гора - здесь очень красивая местность с необычным рельефом. "К нам приезжает много участников из других городов. В этом году к нам присоединились мастера из Бобруйска, Орши, Минска, Могилева и других городов. Замковая гора, где мы традиционно проводим фестиваль, тоже место особое. Археологические раскопки показали, что здесь на самом деле жили радимичи. Отсюда и название агрогородка Радомля пошло. Это место - своеобразный мост, который соединяет наше прошлое и настоящее. Ведь это важно - сохранять историю, знать и помнить традиции предков", - отметила главный специалист.

В этом году основным символом театрализованного представления на фестивале стал образ женщины. "Во время представления выступали молодые и красивые девушки в средневековых одеждах и украшениях. Во время шоу они поджигали семилучевое височное кольцо (традиционное украшение восточных славян) - как символ женской красоты", - рассказала Надежда Подолякина.

Одним из участников фестиваля стал житель Жодино Александр Синявский. Он занимается реконструкцией эпохи раннего средневековья и эпохи викингов. "На фестивале в Радомле я частый гость, практически с истоков. Я в какой-то степени помогал развивать этот праздник, работал вместе с организаторами, предлагал свои идеи, к которым тоже прислушивались. Я много езжу по подобным фестам, но здесь совсем особая атмосфера, необычная местность. Это знаковое место для Радомли и, наверное, всего Могилевского региона - отсюда происходим мы, наши корни. Приобщение к культуре того времени, возможность еще раз встретиться участникам праздника - все это позволяет сохранить связь между поколениями", - поделился мыслями участник праздника.

Александр Синявский специально для фестиваля в Радомле шил свой костюм - на нем была одежда зажиточных датских викингов IX-XII веков. На создание костюма ушло почти 5 лет. "Это ведь не просто взял и пошил как хочешь. Изучаются различные источники того периода, сопоставляются разные районы того региона, который изучаешь, подбираются ткани. Каждая деталь, каждая мелочь важна в реконструкции. Потому это очень скрупулезная и тонкая работа. Под руководством опытного мастера костюм можно создать за месяц, а у меня ушло почти 5 лет", - поделился Александр Синявский.

Кроме необычного костюма Александр Синявский вместе с Анастасией Кирашовой продемонстрировали удивительные навыки - виртуозное владение мечами того времени. Получилось красивое и захватывающее зрелище, во время которого даже показалось, что меч совсем легкий, хотя он может весить более 4 кг.

Еще одна участница фестиваля с необычным увлечением - минчанка Наталья Белая, которая уже 6 лет занимается стрельбой из лука. "Наш клуб занимается разными направлениями стрельбы из лука. Я представляю историческое направление. Первый раз я приехала сюда просто как зритель, больше из любопытства. В прошлом году и в этом - уже как участник. Причем я основательно готовилась к фестивалю, пошила за год себе костюм специально к Радомле, - поделилась Наталья Белая. - На празднике я знакомлю гостей с искусством стрельбы из лука. Конечно, за пару минут вряд ли можно научиться этой технике, но попробовать точно можно. Я показываю правильную стойку, рассказываю, как сделать выстрел безопасным для себя и окружающих. Важно показать людям, что лук - это не игрушка, а на самом деле опасное оружие. Это интересный опыт, некоторые загораются идеей заниматься стрельбой из лука. У меня в свое время тоже так получилось - просто пришла в тир, попросила попробовать пострелять и влюбилась".

Еще один интерес девушки - традиционные средневековые костюмы. "Это тоже очень интересно. У наших предков каждая деталь, каждый элемент и символ вышивки - все это несло глубинный смысл. Можно сказать, что в одежде они воплощали свои молитвы. Еще очень интересное театральное выступление. Когда смотришь на это представление, даже кажется, что ты прямо переносишься в эпоху радимичей", - отметила девушка.

Театрализованное представление - это зарисовка о жизни радимичей на нашей земле. Как складывался их быт, как развлекались, влюблялись и воевали. Одним из важных моментов выступления стала молитва языческим богам - у них просили благословения и защиты.

После представления на замковой горе прошел конкурс "Радимичские забавы", участниками которого стали команды сельсоветов Чаусского района. Они должны были презентовать свои тематические подворья, а после посоревноваться в конкурсах на силу и ловкость: стреляли из лука, переносили по бревну коромысло. Самым сложным и зрелищным конкурсом стала ловля рыбы руками. Задача оказалась не из простых, к тому же выполнять ее нужно было на время.

На протяжении всего фестиваля здесь работали тематические площадки не только для взрослых, но и детей. Для них поставили качалку, деревянные качели, а также организовали тематический квест. В этом году он был посвящен традиционным и народным праздникам нашего края. Как отметили организаторы интерактива, к участию активно присоединялись не только дети, но и взрослые.

Завершился праздник ночью зажжением большого ритуального костра.

"Мы видим, что наш фестиваль интересен людям. К нам до пандемии приезжали даже гости из Российской Федерации. Приезжают и жители других регионов. Люди едут за новыми впечатлениями, необычной атмосферой. Мы так организовываем зону празднества, что все современное немного отодвигаем, чтобы сохранить дух того времени, - отметила Надежда Подолякина. - Наш фестиваль - это практически машина времени, которая на один день погружает человека в культуру раннего средневековья".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Мариам ТАБАГАРИ,

БЕЛТА.-0-

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