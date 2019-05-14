Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 мая 2019, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3571
USD 2.0988
RUB 3.208
Главное
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Президент
Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом - Макей
Политика
Специальный центр обеспечит на II Европейских играх координацию и реагирование на нештатные ситуации
Общество
Не оставляйте личные данные на сайтах с опросами
Общество
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске
11:19 Происшествия
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
11:09 Президент
В Минске племянник украл у дяди вещи на Br88 тыс.
10:44 Происшествия
Конкретизированы подходы к выплате вознаграждения независимым директорам ОАО с госдолей в уставных фондах
10:40 Экономика
США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса
10:38 Технологии
Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая
10:36 Спорт
Инструменты для противодействия киберпреступлениям нужно постоянно совершенствовать
10:36 Технологии
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
10:34 Президент
Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук
10:25 Экономика
Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая
10:17 Регионы
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая
10:13 Регионы
В Волковысском районе выявлены факты продажи мяса с ферм без документов
10:11 Происшествия
Военнослужащий Сморгонской пограничной группы совершил суицид
09:53 Происшествия
РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"
09:40 Культура
Завершено расследование убийства в 2015 году новорожденного в Барановичах
09:38 Происшествия
Состояние лесных экосистем обсудят на международном семинаре в нацпарке "Браславские озера"
09:36 Регионы
В Витебске начинается суд по делу об убийстве девушки ради квартиры
09:18 Происшествия
Беларусь интересуется передовым шведским опытом использования возобновляемой энергетики
09:17 Экономика
Во Франции открывается Каннский кинофестиваль
09:00 В мире
Школьники из 3 стран посоревнуются за награды турнира по интеллектуальным играм "Фавор" в Гомеле
08:51 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"

Культура 14.05.2019 | 09:40
ZENA
ZENA
Евровидение-2019 Новости темы Евровидение-2019
Другие темы

Первую десятку финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" назовут сегодня в Тель-Авиве. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вечером выйдут исполнители из 17 стран. В их числе и Беларусь, которую в этом году представляет самая юная участница конкурса - ZENA. Накануне состоялась генеральная репетиция первого полуфинала. Увидеть выступления артистов посчастливилось и корреспондентам БЕЛТА.

Генеральная репетиция - финальная точка в подготовке артистов к конкурсу. На ней они выступают при полном макияже, в сценических костюмах, представляя свой номер со всеми спецэффектами. И вот действо начинается. На сцене появляются четверо - известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб. Они приветствуют поклонников "Евровидения" и дают старт конкурсным испытаниям первого полуфинала.

Но прежде чем на сцене появится первый конкурсант, настроение зрителям в зале и возле телеэкранов поднимет эпатажная израильская певица, победительница "Евровидения-2018" Нета Барзилай.

Открывает первый полуфинал киприотка Тамта с композицией "Replay". Певица одета в черный костюм, рядом с ней четверо танцоров в черных блузах и шляпах. Тамта прекрасно справляется с вокалом и хореографией, ее движения идеально синхронизированы с танцорами. Номер зажигательный и должен запомниться зрителям.

Следующей на сцену выходит группа D-molI из Черногории. В ее исполнении мы услышим мелодичную композицию "Heaven".

Номер финского дуэта Darude feat. Sebastian Rejman построен таким образом, что в центре сцены на небольшом подиуме постоянно находится танцовщица в длинном зеленом платье, которая двигается на фоне яркого светодиодного фона. Sebastian исполняет большую часть песни, стоя на внешней части сцены, взаимодействуя с аудиторией. В завершение песни зритель увидит эффект с исчезновением куба и девушки, а затем ее появлением на массивном светодиодном фоне. Это, действительно, будет зрелищно. Дуэт из Финляндии представляет на конкурсе песню "Look Away".

Польская группа Тулия с песней "Pali sie" появится на сцене под четвертым номером. Девушки выбрали для выступления яркие этнические костюмы, на голове у них золотые уборы в виде венков. Сцена во время номера оформлена в красно-белых тонах, а на LED-экранах проецируется графика в виде исполнительниц, которых показывают поочередно.

Пятый номер и романтичная песня в исполнении дуэта Зала Краль и Гашпер Шантл из Словении. Эффектность номеру придает графика в виде Млечного Пути.

Выступление дуэта из Чехии - Lake Malawi достаточно простое и не перегружено эффектами. Песня "Friend of a Friend" и 6-е место в первом полуфинале.

Мощный вокал и трогательную песню "Az en apam" представит венгр Йоци Папай. Он стоит на сцене босиком в одиночестве, на экране появляется фото отца, которое впоследствии превращается во множество разных фотографий отцов.

С замиранием сердца ожидаем восьмой номер и белорусскую участницу с песней "Like it". На сцене установлено несколько черных ящиков, на одном из которых и начинает петь юная певица ZENA.

К ней присоединяются танцоры. В номере присутствуют пиротехнические эффекты. Белорусская исполнительница в коротком топе, шортах и белых сапогах на высоком каблуке. Думаю, что это выступление не останется незамеченным.

Песня "Kruna": прекрасный вокал и красивая графика в виде вращения воды и огня. На сцене - сербская певица Невена Божович.

18-летний исполнитель из Бельгии Элиот задействует в номере на композицию "Wake Up" барабаны.

Мурашки по коже от вокала грузинского исполнителя Ото Немсадзе. Его песня "Sul tsin iare" проникает в самое сердце. В начале номера певец стоит посреди сцены на фоне снежных гор и яркого звездного неба, а в его завершении на экранах начинает бушевать огонь и добавляются пиротехнические эффекты.

Самый технически сложный номер "Евровидения-2019" подготовила австралийская исполнительница Кейт Миллер-Хайдке, которая вместе с двумя бэк-вокалистками буквально парит над землей. Номер по-настоящему завораживает. Песня "Zero Gravity" и 12-й номер в первом полуфинале.

В номере скандальной группы Hatari из Исландии много пиротехники, огня и света, что смотрится достаточно эффектно. Своей песней "Hatriр mun sigra", без сомнения, они зажгут публику.

На сцену выходит участник из Эстонии - Виктор Крон, представляющий на суд зрителей песню "Storm". На сцене он один на фоне расходящихся лучей солнца, переходящих в шторм. В завершение песни исполнитель оказывается словно в эпицентре стихии, камера вращается вокруг него.

Эпатажный представитель Португалии Конан Осирис исполнит песню "Telemoveis". Помогать ему в номере будет полуобнаженный танцор.

Предпоследней на сцену выходит певица из Греции Катерина Дуска. Вокально мощная песня "Better Love" и номер в розово-черных тонах.

Завершает выступления конкурсантов представитель Сан-Марино Серхат. Он исполнит песню "Say Na Na Na". На экране будет представлена графика в виде слов песни, так что зрители при желании смогут подпевать.

Участники первого полуфинала готовы к борьбе. Как говорится, до встречи в финале.

Сухарко СВЕТЛАНА,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Евровидение, Израиль, конкурс, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3571 BYN 2.355 BYN 2.36 BYN
USD
2.0988 BYN 2.096 BYN 2.1 BYN
RUB
3.208 BYN 3.2 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Репетиция открытия выставки вооружения MILEX 2019
Все видео

Фотоновости

Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
Политика
Фото Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом - Макей
Йоханнес Хан рассказал о завершении переговоров по соглашению о реадмиссии
Беларусь готова поделиться с Латвией опытом по реализации ЦУР - Щеткина
Экономика
Фото из архива Конкретизированы подходы к выплате вознаграждения независимым директорам ОАО с госдолей в уставных фондах
Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук
Беларусь интересуется передовым шведским опытом использования возобновляемой энергетики
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске
В Минске племянник украл у дяди вещи на Br88 тыс.
В Волковысском районе выявлены факты продажи мяса с ферм без документов
Общество
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
Картина дня: саммит "Восточного партнерства", видеоролик о перемещении товаров через границу и васильковое мороженое
Медики призывают не увлекаться аллерготестами
Регионы
Фото из архива КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам выплаты зарплат
Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Риме
Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая
Владимир Игнатик стартует со второго круга "Челленджера" в Самарканде
Технологии
Инструменты для противодействия киберпреступлениям нужно постоянно совершенствовать
США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса
Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг исторического максимума
В мире
Фото Reuters Во Франции открывается Каннский кинофестиваль
В самолет Меркель въехал автомобиль без водителя
Мощные ливни затопили Грузию
Калейдоскоп
"В центре внимания". Аудун Рикардсен ФОТОФАКТ: Невероятные снимки конкурса BigPicture Natural World
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Американец совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия