РЕПОРТАЖ: "Все зависит от всего" - в Могилевском театре кукол готовят премьеру "Маленького принца"

В Могилевском областном театре кукол вовсю кипит работа, ведь впереди премьера спектакля по произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Свое видение этой знаменитой сказки-притчи представит на могилевской сцене молодой режиссер-постановщик Тимур Корепин. Премьерный показ состоится 13 ноября. Новый спектакль - для семейного просмотра. И, как отметил Тимур Корепин, он будет интересен и детям, и взрослым - каждый здесь сможет найти что-то для себя. Корреспонденты БЕЛТА заглянули за кулисы и в мастерские театра, чтобы узнать, как оживают куклы и истории.

"Я не так давно переехал в Могилев из Санкт-Петербурга и еще продолжаю знакомиться с городом. И как-то раз, гуляя, я увидел скульптуру Маленького принца. И тогда пришла мысль, что в Могилеве есть два театра - драматический и кукольный, и ни на одной из этих сцен еще не рассказывали эту философскую и глубокую историю", - поделился Тимур Корепин.

Режиссер-постановщик Тимур Корепин

Для молодого режиссера-постановщика спектакль про Маленького принца станет дебютом. "Я в своей жизни видел много постановок по мотивам этого произведения. И захотелось, сохраняя атмосферу, которую создал в книге автор, перенести эту историю на сцену театра кукол. И я уверен в том, что эта сказка-притча звучит в унисон с театром кукол, предметным театром. Ведь именно здесь обычные предметы и образы могут обрести волшебные и многослойные смыслы", - поделился режиссер-постановщик.

Работа над постановкой идет полным ходом. Больше месяца в мастерских красят, клеят, шьют и что-то изобретают. Именно здесь рождается волшебство. "То, каким получится спектакль, зависит от каждого участника процесса. Каждый человек привносит в эту историю что-то свое. И от этого она получается еще богаче и глубже. Мы делаем очень подробный разбор каждого персонажа, каждого предмета, который увидят зрители на сцене. Это сложная работа, к которой все подходят с душой", - отметил Тимур Корепин.

Художник-бутафор Юлия Василькова во время работы

И пока режиссер рассказывает о будущем спектакле, на сцене расставляют "планеты". Тут есть "планета", похожая на "астероид Б-612", Земля, Сатурн и другие. Ведь какой "Маленький принц" без космоса?

Во время спектакля на сцене будет представлена и декорация-трансформер. "В этом спектакле мы хотим сделать особый акцент на атмосфере. Будут даже сцены, в которых актеры не принимают участие. И здесь мы как бы бросаем вызов сами себе. Ведь спектакль для семейного просмотра, а современные дети живут в продвинутом мире, с гаджетами, интернетом. И их сложно чем-то удивить. Но мы попытаемся - будем использовать различные спецэффекты, проекции. Но в театре кукол можно за счет одного какого-нибудь предмета создать на сцене настоящую магию. И это удивительное свойство - ведь именно здесь оживает неживое. Взрослые люди тоже могут быть немножко волшебниками", - поделился замыслами режиссер-постановщик.

Произведение Антуана де Сент-Экзюпери многогранно. Будучи детьми, мы видим в ней сказку, волшебную историю. Когда становимся старше - замечаем уже целое сплетение различных смыслов. Это и история любви, путь взросления и становления человека, перерождение, переосмысление жизни и происходящих в ней событий. "Для меня это в первую очередь история поиска. История взрослого человека, который сохранил в своей душе ребенка. И вместе с ним он путешествовал по всей жизни. И только в критической точке смог откровенно поговорить с этим ребенком. Это откровение с самим собой, возможность вспомнить, каких людей ты встречал, кем ты мог стать в этой жизни и в итоге кем стал. Но после этого разговора происходит своеобразное спасение души. Ведь ты мог всю жизнь держать ребенка в своей душе в маленькой клетке, носить его везде с собой и никогда к нему не прислушиваться. Но в какой-то момент ты все равно приходишь к этому внутреннему диалогу. Параллельно здесь идет и тема любви. И она так же сильна, как и тема поиска самого себя", - рассказал он.

Художник-бутафор Наталья Семёнова во время работы

"Именно в этом произведении все зависит от всего. Нельзя выделить только одну основную тему - из-за этого картина, весь созданный мир может развалиться. Потому это большая ответственность - сделать правильный выбор, расставить акценты так, чтобы ничего не разрушить. И мы постараемся донести до каждого человека эту историю так, чтобы они ушли не с пустым сердцем. В спектакле, как и в самой сказке, нет нравоучений в привычном смысле. Мы лишь зададим вопросы, на которые каждый зритель сможет сам найти ответы", - подчеркнул Тимур Корепин.

Могилевский областной театр кукол

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-