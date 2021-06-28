Республиканский фестиваль творчества ветеранских коллективов стартует 29 июня в Минске

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой ветераны" стартует в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Фестиваль - это, прежде всего, возможность творческого развития бывших работников предприятий и активных представителей трудовых коллективов. Он ежегодно собирает более 300 участников со всей страны. За все годы приняли участие более 50 тыс. пожилых людей.

"В этом году фестиваль символично пройдет накануне Дня Независимости. Это особая дата для каждого белоруса - день памяти о героическом подвиге солдат-освободителей, гордости за свою страну и благодарности всем тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Лучшие конкурсанты встретятся в столице после региональных отборочных этапов, чтобы представить свои таланты на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов", - рассказали в пресс-службе.

В национальном профцентре не раз подчеркивали, что одна из задач профсоюзов - поддержка людей, которые ушли на заслуженный отдых. Пенсионеры не выпадают из поля зрения профсоюзных комитетов предприятий. Большинство коллективных договоров содержит положения о всесторонней поддержке ветеранов. Это и материальные выплаты к профессиональным и другим праздникам, помощь в оздоровлении и лечении, заготовке продуктов на зиму, доставке топлива, обработке приусадебных участков, подарки к юбилеям, многое другое. Бывшие работники предприятий во всех регионах активно участвуют в общественной жизни трудовых коллективов, являются почетными гостями на торжественных мероприятиях, где их чествуют вместе с другими работниками отрасли.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 июня. В этом году оно отличается оригинальностью пролога, театрализацией концертной программы с темой "Голос поколений", в которой наряду с лауреатами предыдущих фестивалей выступят народный артист Беларуси Владимир Громов, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева и другие известные артисты.

Организуют фестиваль Министерство культуры, Федерация профсоюзов и Белорусское общественное объединение ветеранов.-0-