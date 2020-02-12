Республиканский конкурс концертмейстерского мастерства пройдет в Минске 12-15 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский открытый конкурс концертмейстерского мастерства имени Валерия Савина пройдет в Минске с 12 по 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

"Первый конкурс концертмейстерского мастерства - это единственное в Беларуси творческое состязание, главной задачей которого является привлечение внимания к роли концертмейстера в исполнительском искусстве, ценности этой профессии в музыкальном мире", - пояснили организаторы.

Об участии в конкурсе заявили 67 пианистов из Минска и регионов Беларуси, среди них ученики детских школ искусств, которые только начали постигать основы аккомпанемента, учащиеся музыкальных колледжей, получающие профессию концертмейстера, а также профессионалы. В программах участников будут представлены вокальные и инструментальные произведения белорусских композиторов, музыкальные сочинения западноевропейской и русской школ.

Конкурсные прослушивания будут разделены на несколько возрастных категорий. В них смогут поучаствовать дети младшей, средней и старшей групп, юношеская группа, а также профессиональные концертмейстеры.-0-