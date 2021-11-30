Республиканский театр белорусской драматургии представит спектакль на Молодежном театральном форуме в Ташкенте

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии участвует в Молодежном театральном форуме в Ташкенте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане.
"С 30 ноября до 7 декабря в Ташкенте проходит IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии, - говорится в сообщении. - Страны - участники форума - Беларусь, Армения, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Украина, Россия, Молдова, Таджикистан".
Во время форума 5 декабря в Театре юного зрителя состоится показ спектакля "А мне не стыдно!" Республиканского театра белорусской драматургии.
Основной целью форума является всемерное содействие укреплению творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии - режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков. Театральный проект призван обратить внимание городских властей, общественных и творческих организаций на молодое поколение, определяющее будущее театра.
Мероприятие предоставляет молодым театральным деятелям возможность поделиться профессиональным опытом, обсудить проблемы, с которыми сталкиваются начинающие свой творческий путь профессионалы.-0-