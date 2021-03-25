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25 марта 2021, 16:18

Режиссер о балете для детей "Петя и волк": хотим привлечь новых зрителей в этот вид искусства

Сергей Микель. Фото из архива
Сергей Микель. Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балетом для детей "Петя и волк" мы хотим привлечь новых зрителей в этот вид искусства, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА во время сдачи спектакля художественному совету Музтеатра балетмейстер-постановщик лауреат международных конкурсов Сергей Микель.

"Помимо танцев, в постановке задействована рассказчица, которая ведет спектакль. В итоге получается не классический жанр - это не балет и не мюзикл в их традиционном понимании. Рассказчица помогает юным зрителям понять нас, потому что балет - очень специфическая и максимально условная история. Зачастую родители не решаются приводить на него детей, потому что бытует стереотип, дескать, этот жанр где-то скучный, где-то сложный или непонятный. В нем нет текста, и зрителю необходимо прикладывать усилия, чтобы понять, нужно иметь образное мышление, интересоваться этим видом искусства. Не каждый обладает подобными навыками, поэтому для многих балет тяжел для восприятия. А здесь родители могут расслабиться, потому что в постановке есть рассказчица-сказочница, которая поясняет, что происходит на сцене. Наша цель - быть понятными и привлечь новых зрителей в этот вид искусства", - подчеркнул Сергей Микель.

Отвечая на вопрос, почему именно это произведение выбрано для постановки, Сергей Микель ответил: "Почему именно тот или иной спектакль, всегда трудно ответить, это сложный механизм и процесс внутренних размышлений. Вообще тема для детского спектакля очень хорошая, ведь в нем поднимаются вопросы образования и он знакомит с тем, как нужно смотреть спектакль".

"Сказка "Петя и волк" - это филармонический, театральный вариант, за него брались многие постановщики. Это были разные спектакли, и классического образца нет, существует много редакций и вариантов. В Музыкальном театре будет представлена моя версия, мое прочтение симфонической сказки Сергея Прокофьева", - добавил балетмейстер.

Сергей Микель признался, что, работая над постановкой, он никогда не разграничивает зрителей на взрослых и детей. "Я не держу в голове мысль, что это детский спектакль, что это сложнее или легче. Как постановщик, сочинитель, я хочу, чтобы в первую очередь зрителям было интересно вне зависимости от возраста, - сказал он. - Мне хотелось бы, чтобы после просмотра балета ребенок вышел с полным пониманием увиденного и желанием вернуться в театр. Важно, чтобы эта постановка пробудила в нем стремление к просмотру и других балетных спектаклей и уверенность, что он сможет их понять, потому что уже имеет опыт общения с театром", - заключил Сергей Микель.

В детских постановках немаловажную роль играют красочные декорации и костюмы. "Мы придумываем мир, в котором находятся герои, визуализируем его. У нас есть черный квадрат сцены, который мы оживляем. В этом помогают сюжет повествования и музыка, делающая историю более модерновой или классической. В этом спектакле решили сделать яркое оформление с элементами поп-арта, графическое. Музыка Сергея Прокофьева очень выразительная, и в ней этот стиль смотрится гармонично", - добавила художник-постановщик Любовь Сидельникова.

В качестве дирижера над постановкой работала Марина Третьякова.

Премьерный показ балета-сказки "Петя и волк" состоится 28 марта в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" - нестареющая классика для детей. Не одно поколение впервые знакомилось с музыкой, инструментами симфонического оркестра через увлекательную историю, сочиненную великим композитором ХХ века. А началось все в далеком 1936 году, когда Наталия Сац, создатель Центрального детского театра в Москве, предложила недавно вернувшемуся в СССР Сергею Прокофьеву написать музыкальную историю для самых маленьких. Композитор согласился и через четыре дня принес клавир "Пети и волка". Кроме музыки, он также написал и текст, который на премьере читала сама Наталия Сац.

С этим произведением работали признанные мастера музыкального искусства дирижеры Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Леонард Бернстайн, Карл Бём, Сергей Кусевицкий и Герберт фон Караян, текст читали Николай Литвинов, Жерар Филип, Роми Шнайдер и Элеонора Рузвельт. К истории неоднократно обращались и мастера хореографического искусства во всем мире. Во многих зарубежных постановках балета "Петя и волк" (например, в Великобритании и США) роль ведущего была сохранена. В СССР балет был впервые поставлен в 1959 году.-0-

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