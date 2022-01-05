Рождественская выставка написанных детьми икон открылась в Свято-Покровском соборе в Гродно

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открылась рождественская выставка написанных детьми икон, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка работает в Свято-Покровском кафедральном соборе, где представлено более 50 икон. Все они написаны воспитанниками детской иконописной студии "Покров". Сейчас в студии занимаются 28 детей, самому младшему из них 8 лет.

"Детям нравится этим заниматься, хотя работа и очень кропотливая. На написание одной иконы уходит немало времени, может быть и месяц, и год. Важно соблюдать все необходимые требования, ведь каждая деталь на иконе что-то символизирует. Когда дети пишут иконы, то знают, что и для чего используется, то есть на занятиях они получают и массу информации, которую вряд ли где-то смогли бы узнать", - рассказала преподаватель студии Дарья Пестунова.

Пишут иконы на различных материалах - от дерева и ткани до камней. Важно строго соблюдать определенные правила, выдерживать последовательность этапов.

"Это кропотливая работа, требующая внимания, усидчивости, спокойствия в душе, внимания к деталям, а также глубоких знаний. Но мне это нравится. Занимаюсь иконописью уже больше 7 лет. Написала около 35 икон", - рассказала одна из воспитанниц студии Маргарита Петрова. Часть ее икон хранится дома, часть в качестве подарков передана родственникам и друзьям. Сейчас девушка в основном пишет именные иконы с изображением покровителя или заступника того или иного человека.

Более трех лет занимается в студии 11-летняя Мария Олешук. "Это очень интересное занятие, хотя и непростое. Надо много знать, надо уметь работать с красками, быть очень внимательной", - поделилась она.

Дарья Пестунова отметила, что занятия в студии способствует творческому развитию детей, развивают моторику и внимательность. Для многих путь в художественную школу начинался именно через иконописную студию.

Все работы можно увидеть в Свято-Покровском кафедральном соборе до 14 января. Сейчас храм также украшают к Рождеству: наряжают ели, установили вертеп.-0-

Фото Леонида Щеглова