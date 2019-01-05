Рождественские концерты белорусских артистов пройдут на Сардинии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Сардиния в Италии с 10 по 13 января состоится серия концертов белорусских артистов в честь Рождества и старoгo Новoгo годa, сообщил БЕЛТА почетный консул Республики Беларусь в городе Кальяри Джузеппе Карбони.

Такие концертные программы с участием белорусских музыкантов проводятся для жителей Сардинии с 2010 года, являясь настоящим рождественским подарком для белорусов, а также других представителей многочисленной диаспоры постсоветского пространства в этом автономном регионе Италии.

Музыкальный коллектив из Бобруйска Musik Kvatro, который в прошлом году покорил сердца местной публики, в этом году вновь выступит на Сардинии: 10 января в городе Иглесиас (город-побратим Бобруйска), 11-го - в Альгеро, 12-го - в Сассари и 13 января - в Кальяри. На всех концертах будут присутствовать мэры этих итальянских городов.

Ансамбль Music Kvatro имеет богатый репертуар, включающий произведения различных стилей и жанров, который с приходом талантливой вокалистки Ольги Авсейко расширился, добавились обработки народных мелодий разных стран, современные популярные композиции.

Кроме того, в этом году студенты кальяританского лицея Пачинотти снимут короткометражный фильм "Рождество наступает дважды", приурочив его к концертам белорусских артистов. Впоследствии некоторые члены этой группы студентов посетят Беларусь для ознакомления с религиозными и культурными традициями.

Мероприятия проводятся под патронажем посольства Беларуси в Италии, при поддержке почетного консульства Беларуси в Кальяри.-0-