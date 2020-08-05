РТБД в "Файном сезоне" продолжит показ спектаклей онлайн

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Файны сезон" в Республиканском театре белорусской драматургии станет сезоном прекрасных премьер, интересных открытий, новых проектов и, конечно же, продолжением новых традиций, рассказала БЕЛТА директор театра Светлана Карукина.

"Во время проекта "РТБДом" мы поняли, что показ спектаклей онлайн - это прекрасная возможность для нас и наших зрителей, поэтому в "Файном сезоне" думаем продолжать этот проект и сделать его замечательной традицией", - отметила Светлана Карукина.

Предыдущий "Сезон сяброў", который частично проводился онлайн, сблизил театр и публику, подготовил хорошую почву для нового театрального сезона. Некоторые онлайн-проекты продолжат свою жизнь уже в оффлайне. В новом сезоне планируется сделать более масштабным Public Talk - для обсуждения спектаклей пригласят не одного человека, а нескольких. Это будут театральные критики, психологи, лидеры мнений, драматурги, режиссеры.

Театр планирует также серию онлайн-встреч со своими зарубежными коллегами. В новом сезоне продолжат свое существование "Дыялогі ў закуліссі" и творческий проект "Iнтэрв'ю па-свойску" театральных артистов Гражины Быковой и Николая Стоньки (дуэт Doraga & Bagata), прекрасно заявившие о себе во время "Антракта з РТБД".

Республиканский театр белорусской драматургии открывает "Файны сезон" 18 августа спектаклем Евгения Корняга и Катерины Аверковой "Шлюб з ветрам". В сентябре зрителей театра ждет премьера детской сказки Светланы Науменко "Таямніца чароўнага календара" по пьесе Михаила Варфоломеева "Поросенок Кнок". В декабре планируется премьера по пьесе Мартина Макдонаха "Калека с острова Инишмаан" от художественного руководителя театра Александра Гарцуева.-0-