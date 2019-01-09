Руководитель "Сваякоў": любим выступать прямо в поле и дарить хорошее настроение

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусская песня помогает лучше справиться с повседневными делами, поэтому ансамбль "Сваякі" любит давать концерты землякам прямо в поле. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА руководитель народного семейного ансамбля "Сваякі" филиала "Дом культуры агрогородка Юбилейный" Волковысского районного центра культуры и народного творчества Мария Бачинская. Ансамбль стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Коллектив, который в феврале отпразднует 38-летие, уникален своим составом. Ведь объединяет участников "Сваякоў" не просто любовь к родной земле, ее музыке и песням, но и родственные узы. Весь коллектив в прямом смысле - свояки: представители одной большой семьи. Мария Бачинская руководит ансамблем, в составе которого ее муж Иван, сын Дмитрий, а также их сестры, братья и их жены, племянница, другие родственники.

"Хотя собрались мы случайно. Когда-то давно предложили поучаствовать в конкурсе семейных коллективов, мы попробовали и все закрутилось. Тогда в составе были и мои родители: все любили музыку, песни", - рассказывает Мария Бачинская. В репертуаре семейного ансамбля есть, например, и песня-бренд, под названием "Сваякі", другие авторские произведения. Впрочем, чаще всего коллектив исполняет белорусские народные песни, среди которых немало региональных.

"Сваякі" известны далеко за пределами района. Были на гастролях и за рубежом. Но милей всего коллективу родная сторона.

"Мы очень любим выступать на небольших площадках, в клубах, домах культуры, и даже в поле во время жатвы или на ферме. Мы заряжаем земляков энергией и хорошим настроение. Ведь белорусская песня - весомая помощница простому человеку во всех повседневных делах. Знаете, мы с этими песнями родились, нас мамы под них качали в колыбелях, учили всему, что сами знали. Это часть нашей истории, культуры, поэтому важно не просто ее сохранить, но передать другим поколениям", - рассказывает Мария Бачинская.

"Приятно, что оценили не только наше творчество, а нашу любовь к народной, региональной песне. Мы испытываем гордость не столько за себя, сколько за свой район, свою малую родину. Ведь такая высокая премия - заслуга родителей, воспитавших нас в любви к родной земле и культуре", - подчеркивает Мария Бачинская. Участники коллектива создали и музей "Матчына хатка", посвященный связи поколений: от прабабушек, родителей до современного поколения. Экспозиция пользуется популярностью у молодежи: на экскурсии приезжают даже дети из других районов.

Совместное творчество может способствовать сохранению традиционных семейных ценностей, уверены участники коллектива. Поэтому и организовали собственный фестиваль "Сваякі запрашаюць", приуроченный к Дню семьи. В первом из них приняли свыше 10 творческих семей со всего Волковысского района. Фестиваль планируют сделать постоянным и, возможно, вывести на более высокий уровень.

В планах у коллектива и дальше радовать творчеством, знакомить с белорусскими народными песнями и традициями своих зрителей.-0-