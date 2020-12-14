Русский национальный балет "Кострома" впервые выступит в Белгосфилармонии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Русский национальный балет "Кострома" выступит 15-16 декабря на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщила руководитель пресс-службы Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Алина Айба.

"Выступление в Минске для нас вдвойне радостное событие. В Беларуси балет будет работать впервые. И мы очень рады, что предстоящая премьера не только откроет нам новые творческие горизонты, но и станет частью обменных культурных мероприятий между нашими дружественными государствами", - подчеркнула президент и продюсер национального балета "Кострома" Елена Царенко.

Один из самых молодых профессиональных хореографических ансамблей в России, представляющий традиционное народное искусство, на протяжении 16 лет достойно гастролирует, в том числе и за рубежом. "Артисты покажут уникальный исторический спектакль "Национальное шоу России "Кострома" - представление, которое творческий коллектив называет кратким путеводителем по истории и многообразию национальных культур народов России. Яркая особенность шоу - внимание к достоверности народного танца, деталям сценических костюмов и зрелищности", - рассказала Алина Айба.

Организатор концертов - Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".

Обменные культурные мероприятия России и Беларуси - это государственный межведомственный проект, реализуемый министерствами культуры России и Беларуси. Он направлен на расширение сотрудничества и творческий обмен между учреждениями культуры и коллективами двух стран в сферах музыки, театра, кино, изобразительного искусства посредством фестивалей, концертов, смотров, празднования памятных дат и иных значимых событий в обеих странах.-0-