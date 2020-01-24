С фронтовыми портретами солдат знакомит выставка в Новополоцке

24 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке сегодня начинает работу уникальный проект "Фронтовой портрет. Судьба солдата", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

Проект московского Музея Победы на Поклонной горе, посвященный 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне, приехал в Беларусь по инициативе новополоцкого музея и будет выставляться до середины февраля. На выставке представлены карандашные портреты фронтовиков, созданные военными художниками движения имени Грекова в годы войны. Часть из них экспонировалась на одноименной выставке в Москве. Еще десять работ, на которых изображены уроженцы Беларуси, хранились в фондах московского музея и никогда ранее широкой публике не были представлены.

Экспозиция также включает собранные российскими и новополоцкими поисковиками архивные данные о белорусах, изображенных на рисунках, их боевом пути, наградах и послевоенной жизни. Известно, что среди них были разведчики, военные врачи, подрывники. Контрастной частью выставки станут пейзажи мирной Беларуси 1960-1980 годов. По договоренности с российскими музейщиками в апреле проект дополнит экспозиция агитплакатов времен войны "Окна сатиры".

"Реализация патриотического проекта стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, которое новополоцкий Музей истории и культуры и Музей Победы Москвы подписали в конце ноября нынешнего года, а его проведение можно назвать важным событием в культурной жизни Беларуси, ведь интерес к выставке уже проявлен очень высокий с самых разных сторон", - отметил директор музея.-0-