С панорамами, зданиями и знакомыми улицами: в НББ представят выставку "Самобытный Минск"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, откроется 10 сентября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На экспозиции покажут, как развивалась столица. Гостям предложат просмотреть на Минск через работы белорусских графиков и фотографов: увидеть страницы истории города в разные периоды его существования, панорамы, достопримечательности знакомых улиц и зданий.

"Значительные этапы жизни и достижений города вытекают из страниц публикаций. В экспозицию вошли более 20 тематических изданий из собрания библиотеки. Среди них красочные альбомы, научно-популярные издания, туристические буклеты, открытки с пейзажами, историческими местами и памятниками Минска", - рассказали в НББ.

Дополнит книжную часть экспозиции графика белорусских классиков Арлена Кашкуревича, Александра Последовича, Натальи и Екатерины Поплавских, Людвига Осетского, Семена Геруса, Александр Кошелева, Леонида Марченко. "Более 20 художников представят столицу в таких графических техниках, как литография, ксилография, линогравюра, автолитография, офорт. А старинные открытки, исторические публикации и графические письма позволят не забыть, каким был город раньше, и убедиться, что его дружелюбная и привлекательная атмосфера осталась неизменной", - подчеркнули организаторы.

На выставке посетители смогут увидеть знакомые здания и символы Минска: очертания старинных построек, тогдашних улиц без обустройства, сквер на месте площади Якуба Коласа возле филармонии, старый Дом-музей I съезда РСДРП до реставрации, Дом офицеров без монументального мраморного забора, старое здание вокзала, памятник на площади Победы и другие привычные здания и символы города, выполненные художниками с теплотой и уважением.

Выставка продлится до 10 ноября.-0-