С работами детского конкурса "Я хочу сотворить чудо" знакомит выставка в Гомеле

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ победителей IV открытого фестиваля-конкурса детского творчества "Я хочу сотворить чудо", посвященного 140-летию со дня рождения художника-новатора ХХ века Пабло Пикассо, открыта в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

"Творческий опыт, энергия учителей-художников под руководством управления образования Гомельского горисполкома, администрации средней школы №19 Гомеля воплотились в идею фестиваля. И вот уже четвертый год инициаторы события поддерживают интерес к мировой художественной культуре как общечеловеческому достоянию через призму творчества художников, которые внесли большой вклад в развитие изобразительного искусства. Фестиваль вышел далеко за пределы школы и привлек ребят не только со всех уголков Беларуси, но и зарубежных стран", - рассказали в государственном учреждении.

В нынешнем году на суд жюри было представлено более 200 творческих работ. Они оценивались в трех возрастных категориях в каждой из номинаций (графика, живопись) по заданным темам: "Кубизм - разложи и сложи", "Примитивизм - это непросто", "В глубине души", "Театр - это особая страна", "Рисую всем, чем хочу", "Цвет моего настроения". Лучшие конкурсные работы и увидят посетители выставки.

Организаторы отметили, что основными задачами фестиваля-конкурса стало создание условий для поддержки и развития творческого потенциала авторов, формирование художественно-эстетического отношения к окружающему миру, к его духовно-нравственным и культурным ценностям, а также обмен художественным опытом и творческими достижениями между учащимися и педагогами.

Познакомиться с творчеством юных дарований в галерее Г.Х.Ващенко можно будет по 12 декабря.-0-