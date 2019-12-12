Самая чувственная коллаборация декабря — солист J:МОРС выступит на одной сцене с детьми с аутизмом

Лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля "Восемь чувств, или Рождение человека" семейного инклюзив-театра "і", который состоится 17 декабря в ДК МАЗа.

Несколько песен в исполнении Владимира Пугача станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.

— Не секрет, что творчество помогает лучше познавать мир, поэтому оно очень важно для любого ребенка, — комментирует В. Пугач. — Но для детей с особенностями развития творчество также дает важную возможность общаться со сверстниками. Я знаю, что инклюзив-театр существует в том числе на деньги от показа спектаклей, поэтому с удовольствием выступлю на разогреве у этих детей и буду рад видеть как можно больше людей в зале.

Главные герои спектакля — противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.

Попасть на концерт и спектакль "Восемь чувств, или Рождение человека" можно, купив билет на bycard.by или по телефону +375 (29) 622-20-90.

Фото Алексея Варгана

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