Сборник белорусских поэтов на корейском языке презентовали в Минске

5 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Сборник стихов белорусских поэтов "Яшчэ прыйдзе вясна" в корейском переводе сегодня презентовало посольство Республики Корея в Беларуси на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сборник вошли стихи Янки Купалы, Максима Богдановича и Якуба Коласа. Эта книга будет продаваться в Корее, люди смогут познакомиться с белорусским творчеством поближе. Совсем скоро выйдет сборник корейских поэтов, который переведен на белорусский язык", - рассказала сотрудница посольства Александра Грунько.

На стенде Республики Корея представлена литература, которая есть в библиотеке посольства: художественные книги корейских авторов на русском языке, книги о современной культуре страны, корейские комиксы, учебники, журналы на русском, английском и корейском и некоторые диски корейских поп-исполнителей. "Еще больше книг можно найти в библиотеке посольства, где каждый сможет взять их, почитать и познакомиться с южнокорейской культурой поближе", - добавила Александра Грунько.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.-0-