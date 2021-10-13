Секретами мастерства поделятся гончары на пленэре в Копыси

13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный пленэр декоративно-прикладного искусства соберет 13-16 октября мастеров в Оршанском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Поселок Копысь с XV века известен своей керамикой из красной глины, кафельными изразцами и другими глиняными изделиями. Четыре дня пленэра будут насыщены мероприятиями. В программе выставка работ мастеров, ярмарка ремесел, концертные выступления аутентичных фольклорных и любительских коллективов художественного творчества, мастер-классы и семинары.

В пленэре примут участие более 25 мастеров декоративно-прикладного искусства Белорусского союза мастеров народного творчества, домов и центров ремесел, учреждений культуры и детских школ искусств страны. Важной частью мероприятия станет конкурс гончаров "Гліна спявае". Творческое состязание пройдет в пяти номинациях. Жюри предстоит определить лучшие (их авторы привезут с собой) домашнюю коллекцию, сделанные в дни пленэра глиняную посуду, игрушку, изделие декоративно-глиняной пластики и выбрать победителя в номинации "Сбережение и развитие гончарных традиций". Возглавит жюри доктор искусствоведения, профессор Евгений Сахута. Итоги конкурса подведут в день закрытия пленэра 16 октября.

Организаторы - Министерство культуры, Белорусский союз мастеров народного творчества, управление культуры Витебского облисполкома, Оршанский райисполком, Республиканский центр национальных культур и Витебский областной методический центр народного творчества.-0-