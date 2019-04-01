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Сертификат о статусе культурной столицы СНГ будет вручен Бресту 5 апреля

Культура 01.04.2019 | 11:46
Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сертификат о присвоении Бресту статуса культурной столицы СНГ будет вручен 5 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

"Белорусский город Брест официально принимает полномочия культурной столицы содружества. Сертификат, подтверждающий этот почетный статус, будет вручен сопредседателем Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Михаилом Швыдким 5 апреля на гала-концерте мастеров искусств в брестском спорткомплексе "Виктория", - отметили в фонде.

В концерте примут участие коллективы и деятели искусств из всех стран Содружества, в том числе Государственный ансамбль танца Беларуси, русский народный оркестр "Москва", украинское вокально-инструментальное трио "Лелия", композитор Евгений Дога (Молдова), певец Ренат Ибрагимов (Россия), солистка Государственного академического Большого театра Узбекистана Ширин Маматова и другие исполнители.

В программе значатся выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства и круглый стол "Интеграция национальных культур в современном мире". К торжествам в культурной столице СНГ приурочил свою очередную акцию и международный гуманитарный проект "Минская инициатива", который проведет в Бресте литературные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Бориса Слуцкого.

Гостей города ожидает обширная программа знакомства с достопримечательностями новой культурной столицы и посещение уникального заповедника "Беловежская пуща".

За год пребывания в статусе культурной столицы СНГ Брест планирует принять около 40 международных мероприятий. Мэр Бреста Александр Рогачук убежден, что это придаст городу, которому в этом году исполняется 1000 лет, дополнительную инвестиционную и туристическую привлекательность.-0-

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Теги
Брест, культура, СНГ
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