Сезон вечерних кинопоказов в Верхнем городе стартует 25 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон кинопоказов на открытом воздухе на территории Верхнего города стартует 25 мая, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Проект "Open air CINEMA", как и в прошлые годы, подарит минчанам и гостям возможность еженедельно по вечерам смотреть во дворике отеля "Монастырский" кинокартины различных жанров.

Особое место займут работы отечественных режиссеров, поскольку в этом году белорусскому кинематографу исполнится 95 лет.

Первой картиной, которая будет показана на свежем воздухе в субботу 25 мая, станет историко-биографический фильм "Я, Франциск Скорина" Бориса Степанова.

Вход на сеансы свободный, начало в 21.00.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома.-0-