Шедевры мирового органного искусства представят в Белгосфилармонии 23 ноября

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт цикла "Шедевры мирового органного искусства" в исполнении петербуржского органиста Егора Колесова пройдет 23 ноября на сцене Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
"В этот вечер филармонический орган - самый большой инструмент в Беларуси предстанет в богатстве тембров в музыке Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Марселя Дюпре, Шарля-Мари Видора, Луи Вьерна, Пьера Кошро", - отметили организаторы.
Программу концерта откроет Прелюдия и фуга Ми-бемоль мажор Иоганна Баха. В учреждении отметили, что цикл "Памяти Баха" был написан Шарлем-Мари Видором к 240-летию немецкого композитора. Каждая из шести пьес отсылает слушателя к определенному произведению, которое легко узнается благодаря яркой теме.
Гости вечера также услышат Третью симфонию французского композитора Луи Вьерна, которую он посвятил своему коллеге Марселю Дюпре. "Для этого произведения характерна постоянная смена образов: каждая следующая часть контрастна предыдущей. В программе прозвучат третья и четвертая части - это блестящее Intermezzo и умиротворенное Adagio. Завершит первое отделение концерта финал цикла Evocation. Это сочинение, написанное в 1939 году, наполнено сложными образами времени между двух войн", - подчеркнули в филармонии.
Согласно программе, второе отделение вечера откроет церковная соната До мажор Вольфганга Моцарта, а в финале прозвучит симфония Пьера Кошро, которая является импровизацией автора в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари. В учреждении обратили внимание, что это сочинение поражает своим масштабом и виртуозностью, блеском и торжеством.
"Егор Колесов уже успел покорить минчан своими выступлениями. Его исполнительская манера отличается оригинальным переплетением традиций российской, голландской и французской школ. Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, а также стажировался в Голландии и Франции", - заключили организаторы.-0-