Шелкографию короля поп-арта Энди Уорхола впервые представят в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка шелкографий Энди Уорхола из серии "Вымирающие виды", организованная совместно с Национальным историческим музеем Беларуси, откроется в выставочном зале Libra 22 марта, сообщил БЕЛТА сотрудник зала Алексей Борисевич.

"Впервые в нашей стране представят десять работ в технике шелкографии, разновидности трафаретной печати, одного из самых известных американских художников Энди Уорхола. Привезены они из Государственного Дарвиновского музея Москвы", - отметил Алексей Борисевич.

По его словам, многие знают Энди Уорхола как автора провокационных произведений. "Он изобразил Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Джима Моррисона и других знаменитых персон. Но не все знают, что в 1983 году Энди Уорхол создал анималистическую серию "Вымирающие виды" по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман, хотя сам Уорхол не был зоозащитником. Одной из причин, которая поспособствовала появлению этой серии, стал интерес художника к теме опасности и смерти, возникший у него после покушения в 1968 году и пережитой клинической смерти", - рассказал Алексей Борисевич.

Серия посвящена животным, находившимся на грани вымирания на время создания работ. Она включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки. Другое название цикла - "Животные в гриме". Оно отражает способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем. Глубокие яркие цвета и их неожиданные сочетания, а также крупный формат привлекают внимание зрителей к проблеме опасности, которая грозит изображенным животным.

"Портреты невероятно красивы, в них ясно виден стиль зрелого Уорхола, звезды поп-арта первой величины. Не удивительно, что серия "Вымирающие виды" имела большой успех на всех выставках еще при жизни автора и стала одной из самых известных и дорогих в творческом наследии Энди Уорхола", - добавил Алексей Борисевич.

Выставка шелкографий Энди Уорхола, предварительно, будет работать по 19 мая.-0-