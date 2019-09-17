Шесть белорусских мультфильмов будет представлено на "Анимаевке-2019"

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В конкурсную программу XXII Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2019", который пройдет 24-27 октября в Могилеве, вошло шесть белорусских фильмов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат".

Всего на конкурс заявлено 353 фильма из 49 стран. В основную программу отобрано 62 фильма из 29 стран.

"Мультфильмы из Черногории, Индонезии, Боснии и Герцеговины впервые стали участниками отборочного тура. Были работы и австралийских мультипликаторов. Они не вошли в основной конкурсный состав, однако такая широкая география конкурса не может не радовать", - отметил председатель комиссии, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер высшей категории национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорь Волчек.

Он добавил, что любой конкурс делается для того, чтобы найти открытия. "Однако в этом году открытий в области анимационных фильмов найти не удалось. Тем не менее, большое количество работ помогает увидеть основные тенденции и направления, в которых развивается современная анимация", - заметил Игорь Волчек.

В состав экспертной комиссии также вошли кинокритик, историк анимации, руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм", член союза кинематографистов РФ Павел Шведов и кинорежиссер Национальной киностудии "Беларусьфильм", аниматор, сценарист Александр Ленкин.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет.-0-