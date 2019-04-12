Шествие дударей, вечеринки и мастер-классы ожидают гостей фестиваля в Глубокском районе

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль "Дударскі рэй" пройдет 3-5 мая в Глубоком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

На праздник дуды (древний белорусский инструмент) соберутся дудари из Польши, Македонии, Беларуси, Хорватии и России. В трехдневной программе вечеринки, мастер-классы и торжественная служба в костеле.

Откроют фестиваль на Аллее знаменитых земляков у бюста основателя первого профессионального национального белорусского театра Игната Буйницкого (в свое время он включил в свою труппу музыканта-дударя). Здесь, как заведено в дударском сообществе, музыканты сыграют импровизацию. Затем праздник переместится в горпоселок Подсвилье, где состоится шествие дударей. А вечером на берегу озера Плисса представители стран-участниц познакомят слушателей с музыкальными традициями своих регионов.

Помимо Глубокского райисполкома, инициаторам и организатором фестиваля выступает Виталий Воронов - белорусский переводчик, литератор, издатель, публицист, уроженец Глубокского района, который сейчас живет в Польше. Виталий не забывает малую родину и приезжает летом пожить в дедовской хате в деревне Удело, занимается возрождением традиций района.-0-