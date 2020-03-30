"Школу падаткаплацельшчыкаў" Купаловского театра посмотрели онлайн около 10 тыс. зрителей

30 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Спектакль "Школа падаткаплацельшчыкаў" Национального академического театра имени Янки Купалы посмотрели онлайн 10 тыс. зрителей со всего мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Школа падаткаплацельшчыкаў" - яркая и ироническая комедия по произведению Луи Вернея и Жоржа Берра. "Трансляцию мы открыли 29 марта в 18.00. Она была доступна на протяжении 12 часов, чтобы людям было удобно посмотреть спектакль в разных странах. Об этом нас попросили подписчики в социальных сетях, - рассказали в театре. - Онлайн-трансляция набрала около 10 тыс. просмотров. Комедию посмотрели в России, Украине, Бельгии, Италии, Испании, США и многих других странах. Люди оставляли комментарии в Instagram, Facebook и делились впечатлениями".

31 марта зрителям станет доступен просмотр записи спектакля-концерта "Вельтмайстар-акардэон", а постановку из репертуара Камерной сцены "Ураджай" зрители увидят 2 апреля. Ссылки на онлайн-трансляцию и просмотр записей спектаклей доступны на сайте театра и в социальных сетях.-0-