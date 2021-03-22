"Шлягеры на ўсе часы" зазвучат 23 марта в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует XIV художественный проект "Шлягеры на ўсе часы". Заслуженный коллектив будет радовать столичную публику своим творчеством в Белгосфилармонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Михаил Финберг.

23 марта в программе "Магія джаза" выступит заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов Алеся Державец, Евгений Цимбалист и Егор Шаранков. Артисты биг-бенда исполнят зажигательные Samba del Gringo, Backrow Politics, А Foggy Day и другие джазовые композиции.

24 марта в концерте "Чароўныя песні вясны" в исполнении солистов оркестра прозвучат белорусские и зарубежные хиты. 25 марта вниманию меломанов представят программу "The Beatles. Заўсёды з намі".

"Проект "Шлягеры на ўсе часы" знает и любит вся страна, - рассказал Михаил Финберг. - В первую очередь мы делаем джазовый концерт, в котором будут принимать участие солисты заслуженного оркестра. Также мы готовим концерт, посвященный музыке The Beatles. Прошло много лет, но эта музыка живет, она прекрасна. Мы покажем музыку Европы. Это ответственно и очень интересно".

Маэстро уверен: это будут незабываемые вечера. "Надеюсь, фестиваль пройдет на высоком музыкальном уровне и все наши поклонники будут довольны", - добавил он.-0-