Шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп" представит Театр эстрады в Жиличах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады покажет шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп" в агрогородке Жиличи 14 ноября во время акции "Мастера искусств - детям", организованной при поддержке Министерства культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концертном отделе театра.

Каждый год Театр эстрады старается радовать своими программами не только взрослых, но и детей. Артисты театра активно гастролируют и дарят праздник юным зрителям различных населенных пунктов страны. Нынешний творческий сезон не исключение.

"Акция "Мастера искусств - детям" - отличная возможность презентовать наши постановки и поближе познакомить юных зрителей с белорусской эстрадой, творчеством артистов, выйдя за стены театра, - рассказали в концертном отделе. - На этот раз мы отправимся в агрогородок Жиличи, где покажем детям шоу-программу "Музыкальный калейдоскоп". Выступят шоу-театр Татьяны Пановой "Хвілінка", Екатерина Шумская, группа "PROвокация", ансамбль "Верасы". Помимо просмотра программы планируем организовать для учащихся Жиличского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа мастер-классы и устроить фотосессию и автограф-сессию с артистами".

К слову, в этом году в Театре эстрады планируется много премьер для детей. Сейчас активно идет подготовка к новогоднему сезону, в котором детям представят сразу два новых мюзикла: "Волшебное зеркало" и квест-сказку "Приключения в Снеговичной стране". За всеми новостями можно следить на сайте театра.-0-

Фото Театра эстрады