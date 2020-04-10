Шоу-программу "Свадьба" Театра эстрады посмотрели онлайн около 500 тыс. зрителей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальную шоу-программу Театра эстрады "Свадьба" онлайн посмотрели около 500 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе.

"Апрельская афиша Театра эстрады наполнена яркими шоу-программами. Теперь зрители могут увидеть их в прямом эфире не выходя из дома. Онлайн-трансляции стартовали 9 апреля и продолжатся по 29-е, - рассказали в концертном отделе. - Новая форма нашла положительный отклик у зрителей. Первую онлайн-трансляцию "Свадьбы" посмотрели около 500 тыс. зрителей. Основная часть аудитории - из Беларуси, но к просмотру подключились зрители из России, Казахстана, Германии, США, Молдовы, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Франции и Армении".

Онлайн-трансляция эстрадного караоке-спектакля "Сваты" состоится 15 апреля. Зрители смогут не только посмотреть интересный спектакль, но и спеть вместе с артистами в формате караоке.

Продолжит онлайн-показы 16 апреля эстрадный мюзикл "Бурлеск". 21-го зрители смогут посмотреть шоу-программу "Мужчины на десерт", а 29 апреля у всех будет возможность увидеть недавно состоявшуюся премьеру иммерсивного шоу-мюзикла "Стриптиз души", который перенесет в удивительный мир Голливуда и поведает историю из жизни обворожительной Мерлин Монро.

Театра эстрады

Со всеми подробностями можно познакомиться на сайте Театра эстрады и его официальных страницах в социальных сетях.-0-