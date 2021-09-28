Симфонический оркестр БАТД откроет юбилейный сезон концертом "Чайковский-гала"

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы откроет сегодня 30-й сезон концертом "Чайковский-гала", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БАТД.

Любителей высокого искусства ожидает настоящее пиршество духа. В программе гала-концерта - сюита из балета "Лебединое озеро", концерт №1 для фортепиано с оркестром, увертюра "1812 год". В качестве приглашенного артиста выступит молодой белорусский пианист, лауреат международных конкурсов Александр Данилов. Дирижировать оркестром будет Александр Сосновский.

"Чайковский мой любимый композитор. Сюита из балета "Лебединое озеро" и 1-й фортепианный концерт - два его самых эпохальных сочинения. Эта музыка уже почти 150 лет исполняется во всем мире и пользуется неизменным спросом, уважением и любовью. Это говорит о подлинности настоящего искусства, поэтому оно вечно. Увертюра "1812 год" впервые будет исполняться в Бресте - фактически это будет премьера сочинения в городе", - рассказал дирижер.

В юбилейный сезон музыканты симфонического оркестра намерены дарить слушателям встречи с прекрасным регулярно. Так, на 26 октября уже запланирован совместный проект "Опера-гала" с участием звезд Большого театра Беларуси. В концерте примут участие ведущие солисты оперной труппы - народные артисты Анастасия Москвина и Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Марта Данусевич, Денис Янцевич, Дмитрий Шабетя, Андрей Матюшонок, Андрей Селютин и Тарас Присяжнюк. На концерте прозвучат хиты мировой оперы и оперетты.

На ноябрь оркестр готовит грандиозную концертную программу из произведений известнейшего американского композитора и пианиста, автора знаменитых "Голубой рапсодии" и оперы "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина. В конце декабря по традиции планируется предновогодний рождественский концерт с музыкой Иоганна Штрауса, польками и вальсами.

Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы основан в 1993 году. В настоящее время в репертуаре коллектива более 300 программ, представлены образцы мировой и национальной классики, шедевры зарубежной музыки.-0-