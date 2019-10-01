Симфонический оркестр Брестского театра драмы откроет сезон в Международный день музыки

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы (БАТД) сегодня откроет 28-й концертный сезон. Событие приурочено к Международному дню музыки, сообщила корреспонденту БЕЛТА ассистент дирижера оркестра Ольга Клестова.

В первом отделении слушатели смогут насладиться концертом №1 для фортепиано с оркестром Ференца Листа. Прозвучат арии из опер, романсы. Второе отделение будет посвящено шлягерам. "Каждый сезон стараемся сделать по-особенному интересным: сотрудничаем с разными солистами, делаем программу более разнообразной. Этот год не станет исключением", - отметила Ольга Клестова.

Например, на 10 октября запланирован концерт "Музыкальные ретроспективы Германии", посвященный Неделе немецкого языка и культуры и 30-летию побратимских отношений между Брестом и Союзом земель Средней Шуссентали. В программу включены произведения немецких композиторов разных эпох. Дирижер концерта - Александр Кувшинников. В ноябре в областной центр во второй раз приедет квартет виолончелистов Rastrelli (Германия). В этом же месяце БАТД совместно с областной филармонией организуют гала-концерт звезд театра La Scala. Еще одним подарком для брестчан обещает стать "Вечер музыки Сергея Рахманинова" в исполнении Тимура Сергеени (Беларусь-Германия).

В октябре Брестский академический театр драмы отметит свое 75-летие. Коллектив готовит несколько премьер. Так, главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский работает над постановкой "Обломов". Вероятнее всего, этот спектакль представят в начале ноября. Чуть позже состоится премьерный показ "Осенней истории" по пьесе итальянца Николаи Альдо, постановкой занимается художественный руководитель театра Александр Козак. В декабре труппа порадует своих маленьких зрителей новогодней сказкой "Волшебная сила".-0-