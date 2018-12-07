Символом Национальной кинопремии Беларуси станет статуэтка в виде кинопленки с папоротником

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статуэтки скульптора Павла Войницкого с изображением фрагмента кинопленки, переходящей в лист папоротника, будут вручены 20 лауреатам первой Национальной кинопремии Беларуси 17 декабря в Доме кино, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Александр Рыдван.

"В конкурсе на символ национальной кинопремии приняли участие шесть авторов, но именно работа скульптора Павла Войницкого больше всего соответствовала поставленным задачам. Наша премия национальная, и именно в этой статуэтке есть изображение белорусского народного символа - "папараць-кветкі". Папоротник символизирует единение и устремленность вперед, скромность и твердость белорусского характера", - рассказал Александр Рыдван.

Вручение Национальной кинопремии - важное событие для страны. Заветные статуэтки, которые получат победители, - это знак отличия и своеобразная гарантия качества. Национальная кинопремия станет настоящим белорусским "Оскаром", престижной наградой для лучших отечественных кинематографистов.

"Значимо само зарождение национальной кинопремии, которая является пилотным проектом. Чувствуется интерес к ней, о чем свидетельствует ее бурное обсуждение. Наш интерес в том, чтобы белорусский кинематограф развивался, а отечественные кинематографисты получали заслуженные награды и поощрения за свой труд и талант", - подчеркнул начальник отдела.

Кроме того, в ближайшие два года Минкульт планирует создать белорусскую киноакадемию. "В 2019 году мы хотим созвать всех кинематографистов Беларуси на учредительный съезд, который изберет правление, выработает положение, устав, правила членства в киноакадемии. А в будущем именно киноакадемия займется разработкой новых правил, технического регламента и рабочего механизма следующей кинопремии. Министерство культуры будет лишь оказывать методическую и финансовую помощь", - пояснил Александр Рыдван.

Конкурс "Национальная кинопремия Беларуси" проводится по 20 номинациям: "Лучший фильм в игровой форме", "Лучший телесериал в игровой форме", "Лучшая главная мужская роль", "Лучшая главная женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший фильм в неигровой форме", "Лучший фильм в анимационной форме", "Лучший короткометражный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший монтаж фильма", "Лучший звукорежиссер фильма", "Лучший дебют в кино по указанным номинациям", "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф", "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф".

На участие в кинопремии поступило 167 заявок, которые Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошло 59 профессионалов кинематографа. Председателем стала заведующая кафедрой литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент Людмила Саенкова-Мельницкая. Голосование проходит в два тура. Первый тур продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на Национальную кинопремию - до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй. Он завершится 10 декабря.

Организаторами конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" выступают Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-