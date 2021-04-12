Скафандры и образцы питания космонавтов представят на выставке в Минске 15 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "108 минут. Дорога в космос", посвященный 60-летию первого полета человека в космос, откроется 15 апреля в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

На выставке "108 минут. Дорога в космос" представят уникальные артефакты. "Многие из них никогда ранее не экспонировались в Беларуси. Из собраний российских музеев будут продемонстрированы скафандр и фотографии из семейного архива первого космонавта Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой", - подчеркнули организаторы.

Важное место на выставке займут экспонаты, рассказывающие о белорусских космонавтах Петре Климуке, Владимире Коваленке, Олеге Новицком. Среди них: скафандр "Сокол", элементы космического снаряжения, оборудования, образцы питания. Также на выставке будут показаны материалы о современной космонавтике Беларуси и России.

Художественная часть выставки будет представлена графикой космонавта Алексея Леонова, скульптурами авторства народного художника Беларуси Ивана Миско, полотнами заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Опиока, работами известного фотографа, лауреата международной премии World Press Photo Юрия Иванова.

"Выставочный проект познакомит белорусов и гостей страны с интереснейшими страницами покорения космоса. Во время работы выставки "108 минут. Дорога в космос" будут проводиться культурные мероприятия для разных категорий посетителей", - рассказали в музее.

Проект реализуется совместно с Объединенным мемориальным музеем Ю.А. Гагарина, Смоленским государственным музеем-заповедником, Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Фондом популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы!", Национальной академией наук Беларуси, музеем авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ, другими учреждениями и организациями Беларуси и России при поддержке Министерства культуры, посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, представительства Россотрудничества в Беларуси - Российского центра науки и культуры в Минске.

Увидеть скафандры и образцы питания космонавтов можно будет до 31 мая.-0-